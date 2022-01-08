毛泽东长媳刘思齐昨过世

已故中共领袖毛泽东的长媳刘思齐7日凌晨1时47分以92岁高龄在北京过世。公开资料显示，刘思齐1949年10月15日与毛岸英结婚。据新京报微信公众号“政事儿”，刘思齐的母亲张文秋是毛泽东的革命战友。刘思齐后改名刘松林。

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据中央社今天引述消息报道说，毛泽东长媳刘思齐92岁高龄在北京过世。

已故中共领袖毛泽东的长媳刘思齐7日凌晨以92岁高龄在北京过世。不过，刘思齐与毛泽东长子毛岸英结婚隔年，毛岸英便身故，两人实质婚姻关系仅约一年时间。公开资料显示，刘思齐1949年10月15日与毛岸英结婚。韩战爆发后，1950年10月19日，毛岸英随共军前进朝鲜半岛战场，担任司令部俄语翻译兼机要秘书，但于1950年11月25日死于联合国军轰炸，得年28岁。

据新京报微信公众号“政事儿”，刘思齐的母亲张文秋是毛泽东的革命战友。1927年，在武汉召开的中共第五次代表大会上，毛泽东告诉张文秋：“如果你生了女儿，我们就要‘结亲家’”。

另外，刘思齐与毛岸英弟弟毛岸青的妻子邵华为同母异父姐妹。

消息称，毛岸英死于韩战后，为减轻刘思齐的丧夫之痛，毛泽东后同意刘思齐前往苏联留学。消息也提到，在毛泽东敦促下，刘思齐于1962年初与中国空军学院教师杨茂之再婚，婚后育有二子二女。为怀念毛岸英，刘思齐将长子取名杨小英。刘思齐后改名刘松林。