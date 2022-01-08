江雪“长安十日”遭全面下架了 昨晚曾遭删后复活

中国独立媒体人江雪发表纪录西安封城的“长安十日”一文引发国际关注后，今天在中国网络遭全面下架；前环球时报总编辑胡锡进表态支持江雪有发表自由的评论文，也因“内容违规”被删除。

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据中央社今天报道说，中国独立媒体人江雪发表纪录西安封城的“长安十日”一文引发国际关注后，8日在中国网络遭全面下架。

江雪4日发表“长安十日”后，被誉为是西安版的“方方日记”。这篇批评官僚主义的纪实文章，不但引发国际关注与热烈转传，也在中国舆论场掀起激烈的正反议论。

“长安十日”原文昨天下午4时一度遭微信删除，但3小时后突然死而复生，重新上架。中国网管当局如此操作，让江雪也不明究理，直呼“这是抽什么风阿？”

不过“长安十日”存活4天后，8日下午在中国遭全网下架。入口网站、社群网站都搜寻不到原文与相关评论，仅剩少数批评“长安十日”的文章。

微信页面显示，“长安十日”因“内容违规”无法查看，并称接相关投诉，此内容违反“互联网用户公众帐号资讯服务管理规定”。

据中央社说，“长安十日”究竟那里违规被“和谐”，不得而知，但这个“管理规定”明定，公众帐号生产运营者不得“利用突发事件煽动极端情绪，或者实施网络暴力损害他人和组织机构名誉，干扰组织机构正常运营，影响社会和谐稳定；”

“长安十日”爆红引发正反争论后，胡锡进5日在其微博、微信发表评论，主张无论大多数人喜欢不喜欢，都应该允许“长安十日”这样的表达。“我认为这是我们社会对待批评应有的开放和包容。我相信，几乎没有人希望中国互联网上只有一种声音，包括江雪大部分最激烈的批评者们。”胡锡进当时还写道：“我个人也希望她平安，就像方方一直是平安的一样。”

据该报道，胡锡进这篇被视为支持江雪有发表自由的评论文章，今天下午也相继在他的官方微博、微信公众号消失无踪；微信页面同样显示“内容违规无法查看”。有网友在胡锡进的其他微博文章留言叹“2022年开局太惨了”；还有许多网友要胡锡进“都退休了，别和稀泥了”。