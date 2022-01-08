特鲁多任命国家安全顾问

加拿大总理特鲁多近日任命了一位对华鹰派人物担任国家最高安全顾问。特鲁多新近任命的国家最高安全顾问是原国防部副部长茱蒂·托马斯 (Jody Thomas)。她出身海军，曾经服务于多个政府部门，2015年还成为领导加拿大海岸警卫队（Canadian Coast Guard）的首位女性官员。

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在她的领导下，加拿大国防部扩编了北极巡航舰队。她去年在渥太华国防与安全会议(Ottawa Conference on Defence and Security)上曾警告说，北极冰层融化，让西北航道成为航运和资源的主要通道，而中共虎视眈眈想要争夺相关资源。她说：“中国的胃口很大，为了满足自己的需要会不择手段。而北极是地球最后仅剩的未开发领域和地区之一，我们必须了解这一点，要比中国更快地开发它。”

她当时还提到，加拿大在南海部署军舰是向中共发出的一个信号，强调“要基于国际秩序，没有人能强迫改变世界地理”。

加拿大约克大学副教授沉荣钦对自由亚洲表示，长期以来，加拿大谈海洋问题都侧重在商业和环境的概念，前两年中共破冰船进入北极，加拿大似乎未有警觉。他说：“我很高兴我们终于有一个关心这件事情的人进入到国安部门。考虑北极这个事情时，不应该单纯是商业性的考虑，这件事情本来就具有高度战略意义。”

曾担任特鲁多和前保守党总理哈珀(Stephen Harper)国家安全顾问的理查·法登(Richard Fadden)说，托马斯和北约、五眼联盟等各国安全情报机构以及美国军方高层都有广泛的交往，她的任命意味著特鲁多政府走在正确的道路上。