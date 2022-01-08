美国会议员就爱彼迎新疆业务和赞助北京冬奥会提出质疑

两名美国国会议员周五对全球民宿短租公寓预订平台爱彼迎(Airbnb)在中国新疆地区的业务活动表示担忧。美国称中国在新疆对维吾尔族等穆斯林少数民族实行种族灭绝。中国官方谴责美国一些议员有“利用政治阴谋绑架商业、用新疆问题压制中国的恶意意图”。

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据路透社报道，美国会议员就爱彼迎(Airbnb)新疆业务和赞助北京冬奥会提出质疑。参议员Jeff Merkley和众议员James McGovern给Airbnb发了一封信，询问该公司在新疆的一些房源和其他问题。这两位民主党议员分别担任美国“国会—行政部门中国委员会”主席和联席主席。

该报道说，爱彼迎没有立即回应置评请求。中国否认在新疆有虐待行为。

议员们援引Axios网站的一份报告称，爱彼迎在新疆的十几家房源都位于新疆生产建设兵团(XPCC)拥有的土地上。新疆生产建设兵团在2020年受到了美国财政部的制裁。

据议员们表示，他们“对爱彼迎在中国的人权和反歧视承诺提出了质疑，因该公司赞助了下个月将举办的北京冬奥会”。

据该报道，中国驻华盛顿大使馆周五再次否认新疆存在虐待行为，并表示某些国会议员“一再炒作问题，并向企业施压”。声明称，一些议员有“利用政治阴谋绑架商业、用新疆问题压制中国的恶意意图”。