虎年中国出的老虎邮票 显一些些愁容与“仁厚”？

中国邮政5日发行虎年邮票，其中一枚取名“国运昌隆”，宣称邮票中的老虎“气宇宣昂”，却被业界、网友吐槽“满脸愁容”、“这是病猫”；还有人讥称“真实反映了老虎的焦虑”。据作者冯大中，所画的老虎威中不失仁厚、勇中含着温柔，而且老虎也有高兴、哀伤、思念的时候。陆媒每日经济新闻今天对此进行即时网络民调，网友也是一面倒认为邮票中的老虎“确实有点忧愁”。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，中国邮政虎年邮票，老虎满脸愁容被吐槽。

中国邮政5日发行壬寅年特种邮票1套2枚，均以国画呈现。宣称第一图名为“国运昌隆”描绘了一只气宇轩昂的上山虎形象，矗立远眺、志存高远，传达出“国家蒸蒸日上、满怀雄心壮志”的含义。第二枚邮票名为“虎蕴吉祥”，“描绘了面容温婉的虎妈妈带着两只小虎的温馨场景，寓意儿孙兴旺、家庭美满”。

该报道引据陆媒红星新闻说，虎年邮票推出后，不少网友吐槽称邮票上的老虎“满脸愁容”，眉头紧锁，看起来病恹恹的，一点儿也没有上山虎的威武。

有网友直指“公的没有雄威，母的没有慈爱，小的缺可爱”；还有网友批“这是病猫”。在微博相关新闻讨论串，有网友讥称“真实反映了老虎的焦虑”、“老虎生活压力大，负担太重”，获得数以千计网友按赞。

据该报道说，红星新闻采访了多位业内画家。有画家分析，画中的老虎确实有些胆怯，没有把山林之王的野性体现出来。也有画家称，作者冯大中有着20多年画虎经验，刻意减弱了画面的色彩差别，所画的老虎威中不失仁厚、勇中含着温柔，而且老虎也有高兴、哀伤、思念的时候。冯大中在接受媒体采访时则称，这次创作把老虎做了“拟人化处理”；“动物也有喜怒哀乐，因此画虎要破解这个密码，突破它的动物属性去画，把它做拟人化处理，力求传达出一种精神情感。”

据中央社说，公开资料显示，冯大中是中国国家一级画家，享受国务院特殊津贴专家，辽宁省老艺术家协会会长。他从少年开始便喜欢画虎，当时由于出版物少，他经常乘坐公共汽车到动物园观察，期间还有几次虎口脱险的经历。