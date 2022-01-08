西安解封只闻楼梯响 官方：继续坚持一下

中国陝西省西安市已封城17天，官方3天前宣布“社会面基本实现清零”，达到条件的社区将逐步有序解封，但迄今只闻楼梯响。对此，西安卫生官员8日呼吁市民“继续坚持一下”。

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西安上月23日封城迄今已17天。中央与地方政府8日均称疫情下降向好。西安7日新增新冠确诊46例，已连续3天下降，而且新增病例都在封控隔离区。

综合官媒报导，中国国务院联防联控机制8日召开新闻发布会，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，西安的疫情近期呈动态下降态势，风险区域在逐步减少，社区病例趋于动态清零状态，防控工作已经初见成效，“各项措施还需要继续坚持和强化”。

西安市下午召开疫情防控工作新闻发布会，也宣称本轮疫情目前整体平稳，并向好发展，病例数总体呈下降趋势，取得一定成效。

西安市卫健委副主任吕永鹏说，下一步，会根据国家和省市专家对西安疫情的研判结果，按照标准、程序对封控区、管控区、防范区进行动态调整，规范“有序解除封闭管理”。

他说，7日3个中风险地区降为低风险地区，今天又有5个中风险地区降为低风险地区，还请市民朋友保持耐心，“继续坚持一下”，相信很快能够恢复正常生产生活。

西安官方1月8日也宣布，受疫情影响暂停营业的超市、便利店、生鲜店等生活必需品保供企业，符合营业条件的，儘快恢复营业；孕婴店、烘焙店、洗染店等商贸企业，逐步恢复营业。餐饮企业可透过订单外卖等方式开展无接触配送，暂不恢复堂食。

兰州大学“新冠肺炎疫情全球预测系统”近日发布西安疫情的预测与分析。结果显示，在当前政府采取的及时、有效的管控措施下，西安市本轮疫情预计将于1月15日左右得到控制。累计确诊病例预计约2115人。

不过西安网友对以上推估多持悲观，只期盼能在春节过年前解封。