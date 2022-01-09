中共20大说对台会出新部署

中国海协会副会长孙亚夫在接受陆媒访问时表示，“‘九二共识’这一页翻不过去”，又说，中共20大有可能会提出一些新的主张与部署，“会对推动对台工作、对台海形势产生积极影响。”

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据中央社今天引述报道称，海协会副会长孙亚夫8日表示，中共20大有可能会提出一些新的主张与部署，对推动对台工作、对台海形势产生积极影响。

中国大陆海峡两岸关系协会副会长孙亚夫8日接受中国中央广播电视节目“看台海”专访时表示，2022年中国的综合能力将愈来愈接近美国，但还没有达到整个改变台海力量对比的状态。在这种情况下，台海形势基本格局还不会发生根本的变化。

但他认为，“2022年台海形势主要是两岸关系形势会出现一些新的变化”，中共第20次全国代表大会（20大）会提出未来5年对台工作的指导思想，“做出新的决策部署，也有可能会提出一些新的主张，这会对推动对台工作、对台海形势产生积极影响。”

据孙亚夫指出，中共总书记习近平多次提到实现祖国完全统一是中华民族伟大复兴的必然要求，而“实现中华民族伟大复兴包含解决台湾问题”，“我们党早就把民族复兴和国家统一联系在一起考虑。”他还说，“‘九二共识’是翻不过去的”，而“国民党现在还表示它认同‘九二共识’，那就要坚持一个中国原则。”

孙亚夫认为，美国和其他国家对中华民族伟大复兴感到焦虑与恐惧，因此在南海和台海为中国带来挑战，使“解决台湾问题的进程、推动国家统一的进程也会遇到新的困难，我们的工作实际上还会很艰苦。”