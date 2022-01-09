中国救房市 加速房贷放款

2022年伊始，中国官方为维持房地产市场稳定，北京、上海等各主要城市的银行，也开始加速房贷放款，最快缩短至一个月内就可拿到房贷，将有助于活络低迷的房市。

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中国指数研究院认为，今年居民按揭（抵押）贷款有望继续松绑，进而支持自住及换屋的购房需求。

财联社报导，北京多家银行及房地产仲介数据显示，2022年开始，对中古屋的贷款放款周期已明显缩短，从原本半年左右，加快到一个月内，但房贷利率方面，首购屋房贷利率仍为5.2%，购买第二间房产则为5.7%，并未有大幅调整。

券商中国引述交通银行、工商银行等房贷部门表示，在上海，目前处于年初额度较宽鬆的时间点，房贷申请速度也较去年加快，周期从半年的等待期，缩短到约一个月左右；有上海房产经纪公司透露，去年12月申请的部分中古屋贷款，原计画今年第2季放款，没想到现在已陆续放款。

上海房地产经纪公司、银行业者表示，放鬆房贷原因之一是目前市场交易量下降，另一是去年底以来，大陆满足购房者合理居住需求的政策相继推出。

去年12月，中共中央政治局会议、中央经济工作会议，中国人民银行工作会议均提出，要更好满足购房者合理住房需求；大陆银保监会表示，要重点满足首套房、改善性房屋抵押贷款需求，合理发放房地产开发贷款、併购贷款，加大保障性租赁住房支持力度。

中原地产首席分析师张大伟坦言，去年10月份房贷最紧张的时候，由于信贷收紧，热门城市排队需要四到六个月，严重限制市场成交，但随著中古屋成交量少了、房贷供应量能增加，北京、上海、广州、深圳放款周期都有所缩短。

除此之外，大陆还有安徽省合肥市、广东省佛山市、黑龙江省哈尔滨市等，于去年底开始，陆续发放关于促进市场平稳健康发展的通知，要求加快房贷发放速度、放宽年限和补贴等。

中国商业银行房地产金融专家李向峰说，近五年中央坚持房住不炒政策，抑制投资投机，目前大多数是自住需求，为满足刚性需要、刺激消费，长期房贷利率还存在下降可能性。中国指数研究院认为，2022年中国居民抵押贷款额度、放款周期、利率等有望进一步松绑。