中国海警船去年在钓鱼岛积极靠近日本渔船 威胁也派渔船

日本政府消息人士8日透露，驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近日本领海的中国海警局舰船2021年共有29天接近了日本渔船，增至上年的约2倍；对象渔船累计超过40艘，增至近3倍。中国2021年2月起施行允许海警使用武器的《海警法》。

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据共同社报道称，中国海警船2021年在钓鱼岛尖阁领海积极靠近日本渔船。日本政府称对中国海警活动趋于活跃提高了警惕。

该报道引据政府消息人士透露，中方在上月20日的“日中海洋事务高级别磋商”中，要求日方管控日本渔船，威胁说不然中方也会派出渔船。在磋商当天和翌日，中国海警船也驶入了日本领海，试图接近捕捞马鲛鱼等的冲绳县宫古岛的渔船。

据日本政府消息人士强调：“日本渔船在尖阁附近领海作业，这是理所当然的权利。”

2020年5月以后，中国海警原则上会追赶驶入尖阁附近领海的日本渔船。但去年11月11日，中国海警未追赶在领海捕鱼的冲绳县与那国岛的渔船，仅在毗连区进行监视。当时是第二届岸田内阁刚刚上台，中方可能想看清日本的动向。

中国主张尖阁是“固有领土”，试图改变由日本有效控制的现状。中国海警船2021年驶入尖阁附近领海合计达到40天。

据中国《海警法》写明，对于侵害中国主权和管辖权的外国组织和个人，可以“采取包括使用武器在内的一切必要措施”。共同社说，在尖阁附近海域作业的日本渔船也有可能是对象。