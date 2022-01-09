中国证实有Omicron病例 天津紧急布防阻止染向北京

中国天津市8日新增2例COVID-19本土病例，今天证实为Omicron变异株，另检出已有18例阳性感染者，是中国首波Omicron疫情。天津9日起展开全员核酸检测，官方表示要为北京筑好“护城河”。

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据中央社今天引述中国官方消息报道称，8日深夜，天津市疾病预防控制中心完成天津市新增2例新冠病毒本土病例病毒全基因组测序。经分析比对，并经中国疾控中心确认，2例本土病例均属于Omicron变异株，属于同一传播链，与天津市已发现的境外输入病例Omicron变异株序列均不能确认为同一传播链。

因中国天津市爆发Omicron病毒变异株疫情，目前已暂停跨省客运及包车；由于怕病毒扩散到北京市，部分进京检查站已经加强了防疫检查，行程轨迹中包含天津市都要严格筛查，甚至有车辆被劝返。

北京、天津和河北省地理上相邻，过去强调“京津冀一体化”发展，人员往来频繁。

北京市疾控中心今天发布消息，去年12月23日以来途经天津市的在京人员立即主动报告社区、单位、宾馆等，配合健康监测、核酸检测等防控措施。北京市人员非必要不去津，天津市人员非必要不来京，建议京津通勤人员居家办公。

目前已经有一些从天津返回北京的市民接到了社区的居家隔离通知。

天津市道路运输管理局发布紧急通知，自9日起暂停省际班线及省际包车业务。天津市内公共汽车也有至少48条路线停驶。

天津市疾控中心副主任张颖8日晚间在疫情防控工作新闻发布会上说，这2个确诊的病例没有天津以外旅居史，一人为儿童，一人是成人。

根据津云微信公众号，天津市委书记李鸿忠9日凌晨1时许在视讯会议上通报疫情情况，强调要抓紧展开全员核酸筛查，采取迅速果断措施，全力阻断疫情传播管道，“坚决筑牢首都疫情防控‘护城河’”。

会议指出，此次疫情是Omicron病毒变异株，呈现出传播速度快、隐蔽性强、穿透力强的特点。针对严峻复杂的疫情形势，市委、市政府和市防控指挥部决定在全市范围内展开全员核酸筛查。

中央社说，根据第7次人口普查数据，天津有约1386万人口，与北京相邻，而北京即将在2月举行冬季奥运会。报道引述据环球时报消息，由于担心社区封闭管理，9日上午天津的菜市场和超市出现了食品抢购潮。