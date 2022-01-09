天津1400万人检测 关注封城阴影

中国北方城市天津周日建议对1400万居民做新冠检测，并要求天津居民留在家中。天津报告出现多起新冠病毒感染病例，包括怀疑有Omicron变体病毒病例。

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据法新社今天引述中国官方媒体消息说，根据中国国家卫生委员会说，北京东南约150公里的主要港口城市天津已经成为一个新的疫情关注地区，因为最近几天那里报告了20多起新冠肺炎病毒病例。官方指这些染疫病例，大部分是从国外进口的。

据一些官方的媒体报道，其中包括至少两例Omicron变体感染病例，以及15例学校感染病例。

天津今天一早启动了大规模的检测活动，建议居民呆在家里或附近，以备社区检测。

然而，到目前为止，还没有下令进行更广泛的遏制措施跟进。

法新社说，中国当局已经不得不处理西北部城市西安的一次更大的疫情，促使人们对中国的零容忍政策提出挑战，即采取严格的遏制措施包括封城和立即进行大规模检测以控制疫情。西安这座拥有1300万人口的城市因其兵马俑而闻名，上个月被封锁。

最近几天，那里的新病例数量已经放缓。法新社说，根据中国官方的数字，自新冠肺炎病毒疫情爆发以来，中国只记录了10万个病例，并有4636人死亡。