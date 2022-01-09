德媒发采访cio主席文做题为：“巴赫先生，你在侮辱人类的智商吗？”

国际奥会主席巴赫日前接受德媒访问，指国际奥会没有评估奥运以外人权状况的任务，否认自己在中国网球运动员彭帅事件中与中国合作，更指运动员在北京冬奥闭环系统内互动更轻松。针对国际奥委会主席巴赫再为中国的辩护，采访巴赫的德媒“星期日世界报”（Welt am Sonntag）讽刺巴赫是在侮辱人类智商。“星期日世界报”（Welt am Sonntag）的题目是："巴赫先生，您在侮辱人类的智商吗？（Wollen Sie die Menschheit für dumm verkaufen, Herr Bach?）"

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据中央社今天引述消息报道说，国际奥会主席再为中国辩护，被批侮辱人类智商。

距离北京冬奥不足一个月，该报道引述德国之声（Deutsche Welle）中文网消息，国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），日前接受德国媒体“星期日世界报”（Welt am Sonntag）访问，谈到运动员对冬奥防疫措施的不满、中国人权问题及彭帅事件。文章题为“巴赫先生，你在侮辱人类的智商吗？”

该报指出，正值中国多个省市爆发新冠病毒疫情，巴赫再次排除取消北京冬奥的可能性，指中国实行清零政策，显示其防疫是极其严格及严谨。北京冬奥采取闭环式管理，运动员及工作人员在“泡泡”内与外界隔开。对于一些近来参加冬奥测试赛的运动员感到不满及担忧，巴赫表示，只是一些防疫规定在测试赛中出现问题，已经向北京提出，相关问题会获得纠正。

巴赫指出，运动员不需在机场等待检测结果，即使检测结果呈阳性但没有症状，都不需到医院，可以在适合的酒店完成隔离。在闭环系统内所有人须已接种疫苗，虽然措施较去年东京奥运严格，但“北京这个闭环系统内的互动将更加轻松”。

该报道称，“星期日世界报”（Welt am Sonntag）记者提问有关中国人权问题，指国奥会对中国发生的事情视而不见，巴赫表示“国际奥委会没有评估奥运会以外的人权状况的任务”，并指国奥会的政治中立性得到国际社会的认可。巴赫又指国奥会会确保奥运会没有歧视，及有新闻自由；指奥运会场馆向参赛者开放网络，而中国一般不会这样做。

中国网球名将彭帅去年11月在微博指控中国前国务院副总理张高丽强迫她发生性行为，迄今其安危受到国际社会广泛关注。巴赫曾经与彭帅进行视讯通话，说看不出彭帅受到压迫，被外界批评是与中国合作。

“星期日世界报”（Welt am Sonntag）指出，巴赫曾表示本月将与彭帅在北京会面。当记者提问会面的具体时间时，巴赫表示，他与所有人牵挂著彭帅，“最重要的人权是人身完整权。我不明白说服自己相信这种人身完整权的努力为何被称为‘合作’”。巴赫还说，正通过“静默的外交手段”来解决问题，彭帅也欣然接受邀请在本月会面。