斯里兰卡申请债务重组 中国或没有松口

斯里兰卡总统府今天宣布说，财政紧张的斯里兰卡在周日与中国外交部长王毅的会谈中寻求重新组织安排结欠中国的巨额金融债务。

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据法新社今天报道称，斯里兰卡经济严重依赖旅游业，但受到新冠肺炎病毒大流行病的严重打击，斯里兰卡几乎耗尽外汇储备，连国内超市的食品配给和基本商品都报告短缺。

中国是斯里兰卡最大的双边结契的贷款人，而中国外长王毅的访问恰是在国际评级机构警告说斯里兰卡总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨的政府可能处于违约边缘之后进行的。

据斯里兰卡总统拉贾帕克萨的办公室在一份声明中说：“总统强调，如果考虑到新冠肺炎病毒大流行病带来的经济危机，能够重新安排债务支付时间，那将是一种极大的安慰。”

据法新社说，目前，中国驻科伦坡大使馆还没有对这一请求发表评论。

斯里兰卡的外汇储备在去年11月底下降到只有15亿美元，勉强够支付一个月的进口费用。

周五，斯里兰卡的主要能源供应商开始实行限电，并按额配给电力，能源供应商据信用完了所有外汇再也无钱购买石油给发电机提供发电能源。

根据斯里兰卡政府数据，2021年4月前对中国的负债约占斯里兰卡350亿美元外债的10%。然而，一旦将中国给斯里兰卡国有企业和该国中央银行的贷款计算在内，对华债务总额可能会高得多。

法新社说，斯里兰卡是在2015年之前的十年间，即在现总统拉贾帕克萨的哥哥马欣达担任总统期间，向中国大量借款，开建雄心勃勃的基础设施项目，但其中一些项目今天被证明是 "大白象"，即最终证明成本高于效益，它们的运营或维护都成为财政负担。

斯里兰卡由于无法偿还在该国南部建造港口的14亿美元贷款，科伦坡被迫在2017年将该港口租给一家中国公司，租期是99年。