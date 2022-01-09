西安盒马生鲜因“违规操作”遭调查引发民众不满

继续处于封城状态的西安，面临许多民生问题，也不断爆出当地民众对政府防疫措施的不满。盒马生鲜平台西安分公司近天成为西安市市场监管局调查对象，由于在西安封城期间，盒马持续营业送菜，极大地方便了民众生活，因此舆论一面倒支持盒马并批评监管部门。

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西安市场监管部门近日以工作现场环境混乱为由，对中国生鲜外送平台盒马的西安分公司立案调查。西安市市场监管局本月7日发布了8件在疫情期间的“典型违法违规案例”，牵涉囤积居奇、哄抬物价、以次充好、兜售假冒伪劣商品、虚假宣传及计量器具违法。其中，西安盒马被指控在烘焙间的操作台上放有未经清洗的鸡蛋、面包与工作人员衣服混放等不符合规范的行为，被立案查处。然而，这起事件却在网络上引发反弹，西安的民众一面倒在网络上声援盒马，认为盒马在疫情期间为不便外出采买的消费者提供服务，给消费者带来极大便利，特殊时期已经足够“良心”，不应该因上述原因被查处。

疫情之下，西安民众对坚持外卖的盒马颇有好感。从去年底西安封城开始，西安盒马鲜生便推出社区送菜和社区集单服务，封城期间不打烊，正常配送，目前承接超过300个社区的居民生活物资集中输送。据报道，除了一般的外送员，西安的盒马鲜生门市店员也都投入运送物资的行列。

有评论称赞盒马是“疫情期间，西安所有零售企业唯一一家始终想方设法给老百姓送菜的平台”；不过也有人持反对意见，认为“错了就是错了，不能觉得盒马有功，就不能查处它。”

针对官方的调查，盒马8日做出回应，表示“积极接受整改要求，已全面整改，同时会继续做好员工日常食安操作规范执行。