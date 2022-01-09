首列中缅印度洋新通道测试班列抵达德阳

1月3日，首列中缅印度洋新通道（缅甸－临沧－德阳）国际公铁联运上行测试班列，顺利到达四川德阳国际铁路物流港。

广告 继续浏览后续

该测试班列货物为1200吨绿豆和芝麻，自缅甸境内启运，经云南临沧清水河口岸入境；2021年12月31日在临沧火车站公铁联运，仅3天时间就直达四川德阳国际铁路物流港，之后将通过环成都都市圈多式联运分拨销售到四川省内外。

该批货物已分别在临沧清水河口岸一线和临沧火车站二线完成疫情防控和检疫防疫措施，到达德阳国际铁路物流港后，严格按照相关要求，在黄许镇站三线再次完成疫情防控和检疫措施。

中缅印度洋新通道，把缅甸作为西部产品出口和资源进口的接力站。该趟测试班列的顺利抵达，表明国际进口货物可从缅甸仰光港登陆，经云南临沧清水河口岸入境，直达西南腹地城市四川德阳，将大陆西南内陆与印度洋相连接，提升了川渝地区的区位优势；同时也表明大陆沿海出口货物可在内陆城市四川德阳集散，通过中缅印度洋新通道，经公海铁多式联运，由缅甸出海口直接进入印度洋，为大陆西南地区开展国际交流合作打通了一条新通道，提升川渝地区高水准开放格局。

同时，德阳联合云南临沧和中远海运公司构建中缅印度洋新通道，将有力提升德阳对外开放水准，助力德阳深度融入西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈建设、成都都市圈和成德眉资同城化发展。