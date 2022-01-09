香港特首下令对13名出席宴会的官员进行调查

香港特首林正月娥下令对出席一个私人宴会的13名官员进行调查，并承诺在调查工作完成后，对有关官员采取适当行动。

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1月3日，港区全国人大代表洪为民在湾仔一家食肆举行53岁生日派对，至少有13名政府官员和19名香港新当选的立法会议员莅临。在这个有大约170人参加的私人生日宴会上，有两人新冠病毒检测为阳性。

在香港疫情仍有零星病例时，多名官员和议员参加的大型聚会上惊现新冠病毒感染病例，令港府当局非常尴尬。

在星期五晚间10点多发布的一份声明中，特首林正月娥说，“关于13名政府官员出席晚宴的行为有否违反纪律，我已指示行政长官办公室主任陈国基及公务员事务局局长聂德权作出详细调查。”

声明说，调查会涵盖每名官员出席该宴会的详细情况，包括抵达及逗留时间、在宴会中的行为，以及有否使用安心出行、佩戴口罩等。

目前参加这次派对的官员，包括民政事务局局长徐英伟、入境事务处处长区嘉宏及发展局局长政治助理冯英伦，财经事务及库务局局长许正宇及副局长陈浩濂、廉政专员白韫六、警务处处长萧泽颐等，已经或即将进入检疫中心隔离。

特首说：“我已指示所有接受检疫的官员不宜在检疫期间继续履行职务，并须用其自身的假期进行检疫。”

林正月娥还强调，“抗疫须要社会齐心协力，政府官员更应以身作则，严守纪律，时刻保持高度警觉，避免参与高风险活动。”

此前，林郑月娥曾表示，在疫情严峻，尤其是奥密克戎进入社区后，仍有多位官员出席这些大型聚会，这让她感到“失望”。

在截至到12月31日之前的三个月里，香港没有报告任何本土病例。此后，香港报告一例本土奥密克戎病例，并又陆续报告几例新增病例，数百名密接者被隔离。

鉴于感染病例在增加，香港政府决定，从1月7日凌晨开始，美容院、健身中心、体育馆、主题公园等场所关闭14日，餐厅禁晚市堂食等。