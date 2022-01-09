香港高官“鸿门宴”再增一人确诊

香港9日新增33宗新冠病毒确诊个案，当中多名高官参加的港区人大洪为民的生日宴（鸿门宴）再增一名初步确诊个案。卫生防护中心指当日出席者多达192人，呼吁相关人士与卫生部门联络。

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香港星期日新增33宗中共病毒确诊个案，6宗本地个案，其中1宗源头不明。备受各界关注的洪门宴，再增一名出席宴会人士初步确诊，患者是一名43岁女子，在荃湾有线电视大楼工作。她3日出席宴会前，曾与另一名确诊者和朋友，在干诺道西食肆饮食。

卫生防护中心传染病处主任张竹君在记者会上表示，此名初阳患者不在生日会搞手的名单，原因是该活动除搞手所知的出席者，部分人会带同朋友出席。她呼吁所有曾出席生日会的人联络卫生防护中心，并说搞手提供名单涉及192名出席者，中心至今已找到181人，当晚9时半后到场的92人已送检疫中心。

洪为民百人生日宴中，其中13名高官因出席晚宴而备受批评，连日来陆续出声明向公众道歉。

民政事务局副局长陈积志周日发声明指，目前已不需接受隔离，并回复工作；他又强调有使用“安心出行”。有传媒翻查纪录，发现13人中只有3人明确表示有用“安心出行”，另外二人为创新及科技局副局长锺伟强和政治助理张曼莉。

另外，港台普通话台主持人杨子矜因出席洪为民的生日派对，之后检测呈阳性。卫生防护中心覆检样本发现带有新冠疫苗的标靶印记，而杨子矜入院后，两次检测均呈阴性。

港大微生物学系专家袁国勇调查后相信，杨子矜检测样本受疫苗污染，并非真正感染病毒。因她而要进入检疫中心的人可以取消隔离检疫，涉及约80人，包括廉政专员白韫六及立法会选委会界别议员黎栋国等人已离开竹篙湾检疫中心。