中国和俄罗斯威胁 民主国家需正确评估

莫斯科和北京正在进行一场混合战，其中包括让对手相信即将发生军事对抗，以便在与西方的谈判中用稍微撤退军队来获得更多优势，法国战略研究基金会亚洲部中国问题专家瓦莱丽·尼凯(Valérie Niquet)近期在《世界报》刊登分析文章中指出，民主国家需要正确评估中国和俄罗斯显示的威胁姿态。

广告 继续浏览后续

疫情与军事威胁

美国和欧洲正在经历奥米克戎新冠变异病毒肆虐的传染高峰，在各国政府疲于应对这个公共卫生危机之际，欧洲和亚洲某些热点的军事对峙风险似乎在上升。俄罗斯和中国几个月来不断施加军事压力，莫斯科正在乌克兰边境集结大规模军队，让欧洲人感到安全受到威胁。中国从2021年以来在台湾的防空识别区进行了超过200多次军机飞行。

与此同时，中国和俄罗斯这两个大国针对北大西洋公约组织、西方发表更激进的声明，他们反对“外部干涉”。 作者认为在这一系列威胁的背后，西方必须正确评估这些威胁的性质，以便各国协调更好地做出反应。

混合战术

法国战略研究基金会亚洲部中国问题专家瓦莱丽·尼凯认为，俄罗斯和中国在一定程度上具有相同的不对称威胁策略，他们受列宁主义的影响，就是这两个国家目标不是正面对抗对手，而是劝阻西方采取行动，其手段就是通过让西方感受军事威胁并且要分裂对手阵营团结。

加剧不同热点的紧张局势，给人一种处于对抗一触即发的印象，以便用最少的撤退和妥协获得在与美国和北约谈判中最多的让步，这就是莫斯科和北京正在使用的混合战争的一部分，他们结合传统和非传统的军事手段。

就俄罗斯方面而言，美国总统拜登与俄罗斯总统普京在2021 年 12 月 7会晤后紧张局势升温，随后俄罗斯提出苛刻的要求，宣布就乌克兰军控进行谈判。 在中国方面，美中为了避免擦枪走火，美国总统拜登和中国主席习近平通过视频进行了深入对话交流，与此同时台海发生战争的风险每天都在升高。

危言耸听的言论

作者指出中国和俄罗斯这两种情况的共同点是他们与美国直接谈判，排除美国在欧洲和亚洲的最亲密的盟友，试图让世界回到“大国”之间管理模式，并且用谁能进入大国俱乐部谈判分化美国盟友，而且夸大军事威胁也符合华盛顿的利益，就是在发生冲突时，美国实际上是西方国家安全的唯一保障者，因此美国可以确保其优势地位。

一些美国专家和官员就中国威胁发表了大量不无夸张的言论， 许多报告的共同点是强调美国的弱点，就是无论如何到2030年美国都要被击败，而且亚洲战略平衡会被打破。

这些威胁的言论冲击公众的认知，可以被理解成为一些部门来提升投资的手法。与此同时，北京和莫斯科同样使用夸大威胁来进行施压的战略。

雷声大雨点小

另外，中国方面的策略还有放大民主国家的弱点、强调社会舆论的压力和西方政府无法承担过度的风险等。 夸大的威胁甚至到或将会引发争端升级到核冲突的极点，这属于心理压力战略的一部分，旨在禁止或减缓美国的干预。

与此同时，美国鼓励根据华盛顿定义标准的批评，认为欧盟一些国家对中国的态度不够强硬，因此美国无意中也从某种角度支持北京实施的分裂美国与盟友的战略。

欧盟各国越来越清楚地意识到中国对世界战略平衡构成的威胁，欧盟拒绝将中国完全视为军事对手，这也只会加剧对超级大国美国对欧盟的不信任，而且美国毫不犹豫地与中国和俄罗斯这些专制国家直接对话。

欧盟战略自主

欧盟的战略自主的概念被美国及其最亲密的盟友批评，被认为是不必要和适得其反，只有强大的美国才有能力采取行动。

法国、德国、荷兰和以及欧盟近期采取的印度和平战略显示欧盟明确要采取行动，而且欧盟的战略自主不会成为俄罗斯和中国专制国家眼中的弱点，这显示欧洲战略未来的考量，无论美国未来世界大国的地位是否稳定。

目前俄罗斯和中国显示军事力量，但还没有越过某些界限。 北京没有越过台湾航空识别区的最远边缘，普京的俄罗斯也没有越过新的红线。

夸大中国威胁的危险，如让紧张局势比实际情况看起来更加迫在眉睫，也是忘记这些专制政权的重大弱点，这些行动的风险会让中国政府采取冒险行为，特别是中国相信中国主导世界的时代已经到来，美国将再也不敢反对中国的民族统一。

中国不战而胜 ?

在野心催使下的习近平可能会尝试，在2022年召开的中共第二十次代表大会的延期中走得更远，为了提高自己的威望并且超过毛泽东，他会采取“统一”行动。

无法确定他是否会有众多追随者，包括中国那些被民族主义激情鼓动起来的人们，但可以说他们还没有真正准备好“为台湾而死”。

因此，对于民主国家来说，首要任务仍然是尽可能准确地评估中国和俄罗斯威胁的现实及其多方面的性质，包括心理战等。 这里的主要风险是，通过说服对手，让对手相信他们的失败是不可避免的，从而中国能够不战而胜。