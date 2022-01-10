天津疫情累计本土确诊31例 无症状感染者10例

中国天津市自8日出现新冠疫情，至周一累计已有本土确诊病例31例、无症状感染者10例，已累计隔离管理约7.5万人；而摩根士丹利最新报告称：疫情将可能使中国首季经济增长幅度低于预期；德国媒体称，中国严厉的防疫和封城措施打乱供应链，刺激德商撤出中国。

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中央社援引中国媒体报导，天津市周一召开疫情防控新闻发布会，会上公布上述数字，并指其他新增初筛阳性感染者待临床专家组进一步核验后进行通报。

目前发现的阳性感染者都是本轮疫情病例及其相关密切接触者，以及在津南区内的人员。

天津这一轮疫情感染的是奥密克戎Omicron病毒变异株，因其传播速度快、隐匿性强的特点，天津当局决定9日展开全员核酸筛查。天津共有约1400万人口，截至10日下午3时，全市采样962万4938人，完成检测342万7807人。

另据路透社援引投行摩根士丹利最新研究报告指出，如果新冠病毒变异株奥密克戎Omicron在中国扩散并导致多个城市封锁，当前该行对2022年首季中国经济增长预测4.9%，将有0.6-0.7个百分点的下行空间。

报告称，奥密克戎的高传播性可能导致中国要在多个城市加强防控措施，报告认为中国清零政策成本或超出得益，预计中国政府在首季要依靠基础设施资本支出，和第二季的减税来减轻有关影响。

该行并表示，因其他亚洲出口商的供应链可能变得更稳健，使中国经济来自外部需求的提振可能减弱，估计中国要在新冠病毒的毒性进一步减弱，以及疫苗效力提高这两个条件满足下，才会调整防疫政策，但相信在今年下半年前不太可能发生。

另据报道，中国严厉的防疫和封城措施打乱供应链，导致欧洲消费物价上扬，并刺激德商调整供应链并打算出走。

德国"周日世界报"（Welt am Sonntag）报导，德国商会（AHK）上海首席代表马铭博（Maximilian Butek）表示，中国为防疫限制旅游和国际航班，持续性的封城措施打乱供应链，导致在中国经营的德商对前景感到悲观。

马铭博指出，许多厂商因此调整供应链，寻找替代的供应商；他预期进货价将明显上涨，欧洲的客户和消费者必须准备好应对交货期拉长和价格上扬的问题。

科隆德国经济研究所（Instituts der deutschen Wirtschaft）所长胡特（Michael Hüther）分析说，业者数十年来第一次反省，继续依赖遥远的国外供货是否可行，"中长期来看，我认为企业会调整采购模式和供应链"。

胡特认为，问题在于中国严厉的防疫措施。他说，只要中国继续相信病毒可以根绝，一人感染就全部封城，供应链的问题就不会解决。

根据德国商会的调查，在亚太地区经营的德商，平均需要近2年的时间，才能完成营业据点的调整。

调查结果显示，为降低供应链的风险，在中国已有近1/5的德商表示，如果疫情没有好转，考虑在今年或之后离开中国。