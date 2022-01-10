法、美等国谴责缅甸军政权对昂山素季加判4年徒刑

法、美等国周一谴责缅甸军政权对前政府领导人、1991年诺贝尔和平奖得主昂山素季加判4年徒刑，挪威诺贝尔委员会也谴责对昂山素季的裁决出于政治动机。

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去年2月1日政变上台的缅甸军政权周一加判前政府领导人、1991年诺贝尔和平奖得主昂山素季四年徒刑，指控她拥有对讲机，违反了缅甸对此类电讯设备的进出口禁令。

法国外交部发言人安妮-克莱尔·勒让德（Anne-Claire Legendre）周一谴责缅甸军政权对昂山素季加判徒刑，指责此举是对正义的"儿戏"，并使本来令人非常担忧的政治局势更加恶化。”

作为欧盟轮值主席国，法国呼吁缅甸军方“允许冲突各方参与政治对话”、“立即停止军队对平民的袭击”以及“无条件释放自去年2月1日以来被关押的所有政治犯。

法国外交部发言人指出，“法国将继续全力支持东盟执行其立即结束缅甸暴力的五点计划，其中“包括建立实施广泛的政治对话”。

美国周一也谴责对前缅甸领导人昂山素季的新“不公平”定罪，并呼吁“立即释放”昂山素季。美国国务院发言人普莱斯表示，“缅甸军政府对昂山素季的不公正逮捕、指控和定罪是对正义和法治的侮辱”。

挪威诺贝尔委员会主席安德森也发表声明谴责对昂山素季新的判决，质疑裁决是出于政治动机，他并对昂山素季的处境深感担忧。

缅甸首都内比都法院裁定，76岁的昂山素季两项与非法进口对讲机相关的控罪成立，分别判监两年和一年，同期执行，另一项在竞选期间违反新冠防疫规定的罪名也成立，判监两年。