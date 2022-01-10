维权律师郭飞雄妻子张青病逝 因北京拦阻至死未见丈夫一面

2015年9月，郭飞雄获颁爱尔兰「前线卫士人权奖」，他的妻子张青和女儿代为领奖。

海外众多人士和人权组织多次人道呼吁，也未能让北京政权改变主意，著名维权律师郭飞雄去年初持有效护照赴美探望病危妻子张青时被北京当局扣留后一度失联，12月初再次试图赴美时被抓，至今下落不明。患有晚期癌症的张青终于不能见丈夫一面，于1月10日病逝，身边留下一子一女。

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郭飞雄妻子张青在美国逝世的消息引发悲愤，著名维权律师、至今下落不明的高智晟妻子耿和表示“悲痛不已”，她说：“飞雄与高智晟是志同道合的战友，2006年一起被判刑……我与张青2009年一同被迫逃亡到泰国…同一年前后抵达美国…都是单身母亲独自带两娃一女一男。相同的经历，共同的命运，切身感受张青在生命尽头都没有能见到夫君的绝望。“

作家黎学文在『至痛---哭张青』写道：

此刻

诗歌是无力的

语言是苍白的

只有邪恶是

真实的

还有网友发推说，我们都在问：面对这样的惨痛，那些限制、控制飞雄的人，你们于心何忍？

维权网发表声明称，中共当局不顾最基本的人道主义原则，在郭飞雄妻子弥留之际，悍然阻止郭飞雄赴美照顾，并对郭飞雄予以强迫失踪，此种行径严重践踏了郭飞雄全家人的基本人权。对中共当局此种严重践踏人权的行径，本网予以最强烈的谴责。

中国著名维权律师郭飞雄、本名杨茂东，自2000年代以来因积极参与争取民主和人权活动两次坐牢，前后共11年，并在狱中多次遭到威胁、殴打、虐待和酷刑。

张青和丈夫自2006年分别后，再也没有见过。张青来到美国后一边打工，一边读书，同时还抚养两个孩子。他们的女儿和儿子已经15年没有见过爸爸了。

张青于去年一月被发现患有晚期肠癌，急需郭飞雄赴美陪伴照看。郭飞雄1月28日在上海浦东机场准备搭机赴美，照顾罹患癌症手术后的妻子张青，却被中共海关以“危害国家安全”为由拦截。

张青2月1日致信联合国人权高级专员巴切莱特求助。她恳请同样身为母亲和妻子的赫里亚，能够敦促中共政府尊重郭飞雄的公民权，允许他们一家团聚。

11月29日，对华援助协会发布张青在病床上盼望丈夫郭飞雄尽快前来美国见一面的声明：“我的生命已经走到尽头，我也已经绝望了，但我什么时候才能见我丈夫一面呢？杨茂东，请赶快过来呀!“

11月29日，郭飞雄再次致信中国总理李克强，呼吁中国当局允许他前往美国，看护他的病危妻子。该信件在中国国务院微信客户端官方渠道留言，以“我向总理说句话”为题向李克强寄发。

郭飞雄在信中说：“我是中国公民杨茂东，笔名郭飞雄。我的妻子张青2021年初在美国马里兰州身患晚期肠癌，当时做了开腹切割肠梗阻手术，11月初又突发第二次肠梗阻，11月27日送当地医院急救。由于癌细胞全身扩散，当地医院认为做手术已无效，仅按插管姑息处置。我妻子遂面临直接生命危险，急需我本人即刻赶过去转院做手术抢救。”

12月初，妻子病危之际，郭飞雄再次试图赴美，但他在12月5日下午，他给友人发出“我被抓了“的信息后，至今下落不明。

12月5日，海内外数十位学者和其他人士数次发起联署公开信，呼吁中国政府允许郭飞雄赴美照看罹患癌症病情恶化的妻子张青。

郭飞雄妻子张青最终也未能见丈夫一面，但这种情况并非绝无仅有。有人揭露，北京当局用相同的方法对付唐吉田律师。维权律师唐吉田在本月8日在北京某处被一群公安带走，去向不明，理由未知。唐吉田的女儿赴日本求学后病倒，唐曾争取赴日探望病危的女儿，更曾试图闯关，但以失败告终，令唐吉田多月来未能与已陷入昏迷的女儿见面。

据指出，唐吉田的女儿目前处于病危状态，唐吉田1个月前还在北京筹措医疗费，12月10日，北京市公安局秘密抓捕唐吉田，至今下落不明。