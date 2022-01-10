美俄安全会谈结束 俄罗斯称"无意进攻乌克兰"

美俄周一在日内瓦就乌克兰局势举行的安全会谈结束，俄罗斯称"没有意愿进攻乌克兰"，双方并表示希望就缓和局势继续举行会谈。

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法新社消息，周一在日内瓦举行的美俄战略安全对话，由俄罗斯外交部副部长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）与美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）牵头进行，本次会谈闭门进行。西方指责俄罗斯企图入侵乌克兰，莫斯科则指责北约通过加强在俄罗斯邻国的势力威胁其安全。

在日内瓦会晤后，俄罗斯谈判代表保证俄罗斯"无意进攻乌克兰"，部署在俄乌边境的数万名士兵是"对西方竞争对手增加驻军的回应"。

俄罗斯谈判代表里亚布科夫表示：“我们没有计划也无意进攻乌克兰。”美国副国务卿舍曼则表示，任何对乌克兰的入侵都将给俄罗斯带来“巨大的代价”，她表示，俄罗斯可以用过撤回驻扎在边境地带的兵力开始缓和紧张局势。

欧洲本周将举行一系列会议，旨在为俄罗斯在乌克兰边境附近集结大批军力的紧张局势进行降温。这场在日内瓦举行的会谈结束后，俄罗斯代表与北约组织12日在比利时布鲁塞尔会谈，13日将在奥地利维也纳与欧洲安全与合作组织会谈。

里亚布科夫会前表明一定要完成特定任务，也不会作出任何让步；美国方面虽坚持立场，但表示如俄罗斯将部队自乌克兰边境附近撤走，美国对其他可能的做法，如减少在乌克兰部署导弹、美国与北约在东欧进行演习受限等持开放态度。

美国务卿布林肯则直言不期望本周会有任何突破，但期望短期内有一个为紧张情势降温的安排，以及未来在合适时间再举行会谈。他再重申，美国一定要先看到俄乌边境局势降温有实质进展。

北约秘书长斯托尔滕贝格10日与乌克兰副总理会面后表示，他不预期本周会谈可以"解决所有问题"，但希望开启政治解决的进程，"我们的目标是就推进方式、进程和一系列会谈达成协议"。