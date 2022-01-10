美国/俄罗斯/乌克兰/军事

美俄安全会谈结束 俄罗斯称"无意进攻乌克兰"

发表时间：

U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman and Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov attend security talks at the United States Mission in Geneva, Switzerland January 10, 2022. REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAY
U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman and Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov attend security talks at the United States Mission in Geneva, Switzerland January 10, 2022. REUTERS/Denis Balibouse TPX IMAGES OF THE DAY REUTERS - DENIS BALIBOUSE
作者： 法广
5 分钟

美俄周一在日内瓦就乌克兰局势举行的安全会谈结束，俄罗斯称"没有意愿进攻乌克兰"，双方并表示希望就缓和局势继续举行会谈。

广告

法新社消息，周一在日内瓦举行的美俄战略安全对话，由俄罗斯外交部副部长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）与美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）牵头进行，本次会谈闭门进行。西方指责俄罗斯企图入侵乌克兰，莫斯科则指责北约通过加强在俄罗斯邻国的势力威胁其安全。

在日内瓦会晤后，俄罗斯谈判代表保证俄罗斯"无意进攻乌克兰"，部署在俄乌边境的数万名士兵是"对西方竞争对手增加驻军的回应"。

俄罗斯谈判代表里亚布科夫表示：“我们没有计划也无意进攻乌克兰。”美国副国务卿舍曼则表示，任何对乌克兰的入侵都将给俄罗斯带来“巨大的代价”，她表示，俄罗斯可以用过撤回驻扎在边境地带的兵力开始缓和紧张局势。

欧洲本周将举行一系列会议，旨在为俄罗斯在乌克兰边境附近集结大批军力的紧张局势进行降温。这场在日内瓦举行的会谈结束后，俄罗斯代表与北约组织12日在比利时布鲁塞尔会谈，13日将在奥地利维也纳与欧洲安全与合作组织会谈。

里亚布科夫会前表明一定要完成特定任务，也不会作出任何让步；美国方面虽坚持立场，但表示如俄罗斯将部队自乌克兰边境附近撤走，美国对其他可能的做法，如减少在乌克兰部署导弹、美国与北约在东欧进行演习受限等持开放态度。

美国务卿布林肯则直言不期望本周会有任何突破，但期望短期内有一个为紧张情势降温的安排，以及未来在合适时间再举行会谈。他再重申，美国一定要先看到俄乌边境局势降温有实质进展。

北约秘书长斯托尔滕贝格10日与乌克兰副总理会面后表示，他不预期本周会谈可以"解决所有问题"，但希望开启政治解决的进程，"我们的目标是就推进方式、进程和一系列会谈达成协议"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917