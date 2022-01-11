世银预估2022经济增长4.1% 法国经济疫情下表现稳定

法兰西银行周二公布经济展望，预期法国经济在奥密克戎新冠疫情下表现良好；而世界银行发布"全球经济展望"称，由于新冠变种病毒不断扩散，加上通货膨胀、债务与不平等情况增加，加剧经济不确定性，预估全球经济增长将显著放缓，从2021年的5.5%下降至今年的4.1%。

广告 继续浏览后续

法新社消息，据法兰西银行周二公布的经济展望，法国经济在新冠奥密克戎变种病毒传播下仍将有良好表现，但存在部门差异以及不确定性增加。法兰西银行预测， 2021年第四季度法国国内生产总值增长0.6%，并确认2021年全年增长6.7%。

世界银行也在同一天发布"全球经济展望"报告，世界银行指出，奥密克戎变异株的快速扩散意味着近期内疫情仍可能继续扰乱经济活动，加上包括美国与中国在内的主要经济体增长减缓，也将压缩新兴市场与发展中经济体的外部需求，持续的供应链瓶颈与通货膨胀压力、全球许多地区金融脆弱性增加等因素，意味着经济重创风险上升。

世银总裁马尔帕斯（David Malpass）表示，全球经济面临疫情、通货膨胀与政策不确定性挑战，政府支出与货币政策均无前例可循，不平等情况日益增加与安全挑战对发展中国家尤其不利。

报告预期，全球经济将从2021年的5.5%放缓至今年的4.1%，2023年还将进一步下滑至3.2%。

与此同时，报告预期发达经济体与新兴市场和发展中经济体的增长差异也将扩大。预估已发达经济体经济增长率将从2021年的5%下降到2022年的3.8%、2023年则为2.3%。新兴市场与发展中经济体经济增长率预计将从2021年的6.3%，下降至2022年的4.6%、2023年的4.4%。

美国经济增长率从2021年的5.6%，下滑至2022年的3.7%、2023年2.6%；欧元区则从去年的5.2%，放缓到今年的4.2%，2023年更将下滑至2.1%。

世银报告称，中国经济由于疫情持续影响，以及中国政府对某些经济领域收紧监管，报告预估中国经济增长率将从去年的8.0%，大幅下滑至今年的5.1%，明年则为5.3%。

东亚与太平洋地区的整体经济增长率预估也将从去年的7.1%，放缓到2022年的5.1%，明年预估为5.2%。