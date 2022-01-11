乌克兰问题 西方与俄罗斯、中国的博弈

俄罗斯近期屯兵乌克兰边境引发各方高度关注，美俄在日内瓦于1月10日举行闭门安全会议为紧张局势降温，随后俄罗斯在布鲁塞尔与北约、在维也纳与欧安组织会谈。法国中国及东亚战略和国际问题专家顾德明(François Godement) 认为乌克兰问题是东西方在形成新冷战局势后的第一场危机，美国与中国和俄罗斯直接谈判，而目前欧盟是这场博弈中的薄弱环节，欧洲需要加强与美国合作。

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中俄关系变化

中国及东亚战略和国际问题专家顾德明1月11日在《世界报》刊登的分析文章指出，中俄结盟的可能性常常被低估，的确西方对这两个国家有消极认知，主要来自两国在联合国共同使用否决权，以及中俄两国政府厌恶“颜色革命”。

虽然中俄两国贸易交往频繁，俄罗斯出口天然气和军火，中国出口日用消费品，但是这并不排除俄罗斯对中国的不信任，以及中国对俄罗斯这位曾经的老大哥的某种蔑视。

在军事上，中国只临时性派出军队干预某些热点，而俄罗斯军事势力渗透格鲁吉亚到顿巴斯，从叙利亚到哈萨克斯坦。

自从美国政府执行前奥巴马政府开始的把军事重心向亚太转移的承诺，让世界格局正在发生变化，美国受到当地盟友和担忧中国侵略地区伙伴国家的支持。

正如西方在俄罗斯入侵克里米亚后对俄罗斯的制裁，让普京领导的俄罗斯更加依赖北京一样，习近平领导的中国可能会担心外交孤立加剧引发的风险而靠近俄罗斯。

中国与俄罗斯关系转变进行外交联盟，或者想让美国及其盟国同时面临两场冲突，例如在乌克兰和台湾，这些对北京来说很有吸引力。

作者指出很长一段时间以来，中国可能第一次像俄罗斯一样需要中国， 这无疑引起了普京的注意。

中俄互相需要

俄罗斯近期屯兵乌克兰边境后，俄罗斯于去年 12 月中旬向美国通报了其要求和“安全保证”清单。 普京正在与习近平举行了虚拟会议，双方都表现出相互的支持。

中方声明指出，俄罗斯将是中国在涉台问题上立场的最坚决捍卫者，反对任何”亚太地区“的小团体，也就是说美国、英国和澳大利亚联盟以及“印太四方”联盟（美国、印度、澳大利亚、日本）。 俄罗斯发言人表示，习近平支持普京努力从西方获得具有法律约束力的安全保证。

分析指出如果将中国和俄罗斯捍卫共同安全利益的意愿表达在一份新闻稿中，将更有说服力。

这种分开声明的文本具有启发性，在中国的报道中，习近平赞普京抵制了那些北京与莫斯科之间“挑拨离间”煽动行为。这听起来像是一个警告，表明中国不希望有华盛顿-莫斯科-北京的战略三角关系。

而且大家知道中国经常对俄罗斯的军事举措震惊，在普京的挑衅立场中，作为 21 世纪两个超级大国之一的中国，有不被美国重视的挫败感。

战略重点不同

作者认为莫斯科和北京各自战略时间表的转变主导两国关系，也是解决当前欧洲危机的关键之一。中国不会马上从制约到攻击台湾，因为这会让北京冒巨大风险，这主要是因为台湾对美国及其盟国的战略价值远大于乌克兰的基辅。

中国会在未来几年将把威慑程度从弱变强，直到转变为战略对等方式，因为这更有可能对抗美国。

另一方面，对于普京来说，在欧洲使用军事选择已经成了他的惯用操作手法，如在格鲁吉亚、克里米亚和顿巴斯。 普京不想在一场冲突中结束他的政治生涯，他要让俄罗斯重新回到世界战略游戏的中心， 习近平领导的中国有时间运作，而普京更有紧迫感使。

俄罗斯支持中国

普京战略策略的考量是在俄罗斯的世界强国影响力走下坡到完全出局之前，他认为在适当的时候依靠中国，与中国互相支持的双边军事合作，这是中俄事实上的联盟。而普京惊人的冒险是否出于他高估了俄罗斯实力，他把调门设置的如此之高，以至于除了冲突之外很难看到其它结果？

中国在欧洲紧张局势加剧中受益。 俄罗斯的大规模军事演习分散华盛顿对其遏制中国战略的注意力。

从长远来看，中国可以指望俄罗斯加强其军事压力，而俄罗斯因此会在中国的眼中成为更有用的盟友，但这会让俄罗斯在国际舞台上更加孤立，也会让俄罗斯更依赖中国。 而如果西方在欧洲危机上显示出软弱，美国向东亚各国的承诺保证将进一步贬值。

目前欧洲是本次国际战略讨价还价中的受损者，乌克兰成为“新冷战”格局的第一场危机，因为这场危机发生在欧洲大陆，属于世界新格局中的薄弱环节，而不是在拥有未来的亚洲。

欧洲的王牌

然而，不可忽视的是欧洲有重要的王牌 : 与俄罗斯和中国的关系。受到美国制裁的莫斯科，其贸易关系主要掌握在欧盟手中，而不是美国管辖的北大西洋公约组织。

对北京而言，中国需要欧洲这个重要的市场，而欧盟新的贸易保护工具应该促进中欧对话。

目前普京和习近平还没有重视到这一点，对于普京来说，欧盟不在他寻求世界地位考量内。 对习近平来说，欧洲人在亚洲事务中并不是重要的参与者。

因此在不久的将来，欧洲在新冷战的格局中扮演更重要的角色需要与美国重新建立战略关系。在这种背景下，从长远来看，俄罗斯与中国的联合将永远不会有稳固的跨大西洋联盟同样的力量。