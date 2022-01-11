余文生狱中未获见父亲最后一面 友忧失联逾月唐吉田重演郭飞雄悲剧

在维权律师郭飞雄与外界失去联络而未能见病重妻子最后一面之时，另一在囚维权律师余文生，在家属哀求下亦未能获批探视弥留中的父亲，以致未能见父亲最后一面。面对上述被指不人道的情况，与郭飞雄同期失去联络至今超过一个月的维权律师唐吉田，其友人都期望，郭的悲剧不会在唐与其在日本就医的病重女儿身上重演。

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根据余文生妻子许艳连日在推特上发的帖子，身处重症监护室的余文生父亲病重，其兄长在大前天(8日)中午表示，其父「最多1至2天时间就可能去世了」，家人请求南京监狱帮助，让四年未能与父亲见上一面的余文生，见弥留中的父亲最后一面。但南京监狱其后以「疫情停止探亲」为由拒绝，在家属请求下，狱方坚持，指探亲规定只可在南京市内。许艳不认同以市内和市外来区分见亲人最后一面的说辞，以人道为由，请求监狱警察继续向狱方和「更高领导」反映家属要求。不过，直到余父在9日下午三时许经抢救无效逝世，余文生仍未能与其父见上最后一面。余家今(11日)天为父亲举行送别仪式，许艳发帖，希望余文生可以回来送其父最后一程。

代理「709大抓捕」多位被捕维权律师案件的余文生，2018年1月因倡议修宪改革而被当局抓捕，其后控以「煽动颠覆国家政权罪」，在各界要求释放声中以及德国总理麦克尔访华时会见余妻后，余于2020年中被判囚四年。翌年2月，余获颁马丁.恩纳斯人权奖；同年5月，其妻与子才获首次与被捕后的余文生会晤，惊见余有四只牙齿被拔走或脱落。

另一方面，与郭飞雄同期于上月10日国际人权日前被公安带走的维权律师唐吉田，至今已与外界失去联络超过一个月，去向不明，理由未知。他失联前曾力争到日本陪伴及照顾因身患结核性脑膜炎而昏迷的女儿唐正琪，可惜去年6月初企图出国时被阻，其后一直无法成行，只能间中在友人安排下透过视频望着昏迷不醒的女儿，又或透过录音唱歌来刺激女儿。

根据唐吉田的友人所说，单身赴日求学的唐正琪，去年4月30日因病在独住的公寓里昏倒，直至唐的友人探望她时才发现，并将之送院。

在美的维权人士向莉昨(10日)在推特发帖，指唐一个月前尚能为女儿筹措医药费和寄些维生药品，北京公安「秘密抓捕了唐，这跟杀人害命何异？」她为此呼吁国际奥委会停办北京冬奥，并质问：「无数人在北京强迫失踪，国际奥委会如此没有人性吗？」

而在唐吉田的朋友圈获悉与唐同期失联、境遇相若的郭飞雄到妻子离世也未获准见上一面后，不少人在群组内除了为郭妻哀悼，还表示，不要让这样的事情在唐吉田父女身上重演。

郭飞雄去年初持有效护照赴美探望病危妻子张青时被北京当局扣留后一度失联，上月初再次试图赴美时被抓，至今下落不明。患有晚期癌症的张青终于不能见丈夫一面，于1月10日病逝，身边留下一子一女。