全港小学幼儿园最迟周五停止面授防疫 降低接种科兴疫苗年龄至5岁

为防止爆发第五波涉及Omicron变种病毒的武汉肺炎疫情，港府决定加强针对儿童的措施，包括在本周五(14日)或之前暂停面授课堂及校内活动，直至2月7日的农历新年假期后；另外，又会把科兴疫苗的接种年龄由现时的12岁降低至5岁，预计春节假期后开始到校接种。

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港府本周初突然加强防疫措施，关闭法例附表中的文娱场所和餐饮业晚上堂食，令业界至今已损失50亿港元(下同，折合约5.7亿欧元)的营业额，行政长官林郑月娥今(11日)早在会议前宣布，会推出第五轮防疫抗疫基金，支持受防疫措施影响的行业，包括上述场所及旅行社。她续称，基金目前结余有40多亿元，可供实时发放，而领取津贴的资格会以上一轮基金作为蓝本，星期五公布细节。

根据第四轮防疫抗疫基金，拨款额为64亿元，主要透过一次性津贴或补助金支付予受影响的业界人士。截至第四轮，港府已注资1623亿元入防疫基金，纾缓受疫情重创而符合资格的市民和行业。

林郑月娥在会议前亦宣布调低容许接种科兴疫苗的年龄至5岁，并会安排在学校接种疫苗，避免家长需要带同子女个别接种。相关部门正联合安排，预计在农历新年假期后开始接种。 香港医院药剂师学会会长崔俊明同意降低接种年龄，甚至建议将之延伸至复必泰疫苗，但因为复必泰未在港申请降低接种年龄，故此建议港府仿效英国，抽取复必泰成人剂量的三分之一作儿童剂。他又说，香港儿童感染个案虽然低，但儿童接种疫苗可产生儿童效应，有助建立免疫屏障，尤其是香港长者的接种率偏低，儿童打针有利建立免疫屏障。

另外，有鉴于近日出现至少三宗幼童确诊个案，林郑月娥忧虑，社区存在隐形传播链，加上多间学校爆发上呼吸道感染，病征与Omicron病毒接近，所以决定幼儿中心、幼儿园及小学暂停面授课程至农历新年假期后，中学不受影响，因为中学生的自理能力较佳，可继续面授课程，以便把对学生的影响减至最少。