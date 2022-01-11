天津Omicron扩散北京恐封城？冬奥组委会：目前没必要

中国新冠疫情升温，与北京相邻的天津市确诊数字激增，还爆出疑似奥密克戎变种病毒本土病例，恐冲击到下月4日开幕的冬奥会。对此，北京冬奥组织委员会周二称，"北京目前整体状况还在控制之中，没有采取封城的必要"。 荷兰呼吁代表团勿带个人手机、笔电赴北京冬奥，以防中国窃密；瑞典以疫情为由不派官方代表出席北京冬奥。

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台湾自由时报报道，中国全力筹备的北京冬季奥运会倒数不到一个月之际，境内多地爆发疫情，天津市确诊数暴增，还传出Omicron本土病例，迫使当局赶紧升级防疫措施，封锁跨省交通，当地居民也因害怕突然宣布"封城"，开始疯抢民生物资。

与天津相邻的北京也开始紧张，不少人都认为Omicron扩散恐危及冬奥会。对此，中共中央发布声明指出，北京冬奥组委会疫情防控办公室副主任黄春表示，目前整体状况可控，组委会医疗团队都在关注病毒的传播性和危害性，仍在持续评估中，除非发生大规模聚集性疫情，才可能调整赛程，目前没有调整防疫政策、封城的想法，但会根据疫情变化情势调整。

另外，遭多国外交抵制的北京冬季奥运会将于2月初举行，荷兰媒体周二报导，荷兰奥委会建议选手，赴北京参赛期间，不要带手机、笔记型电脑进入中国，"避免遭中国窃密"。

路透社援引荷兰"人民报"（De Volkskrant）报导，荷兰奥委会对即将参加北京冬奥的荷兰选手和工作人员提出这项紧急呼吁，应对中国政府机关可能有任何干涉行为，该会发言人斯洛特（Geert Slot）仅表示，网络安全是这次前往中国之行的风险评估之一环，他拒绝透露更多具体措施。

他说，这几年来网络安全愈加重要，"中国完全封闭其网络，这让此事成为一特定案例。"

荷兰将至少派出30名选手参加北京冬奥。人民报引述消息人士说法，参加北京冬奥的荷兰代表队选手和队职员，都将配发未用过的新通讯设备，来保护他们的个人资料不被中国窃取。

瑞典政府周二宣布，鉴于新冠疫情蔓延，瑞典不会派出官方代表参与2022年北京冬季奥运。

法新社报导，瑞典体育部长阿齐曼（Anders Ygeman）向媒体表示，"这不是外交抵制。"

与瑞典不同，英国、美国、加拿大、澳大利亚是以中国侵犯新疆维族人权为由，决定外交抵制北京冬奥。