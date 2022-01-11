日本首相岸田文雄谴责朝鲜发射弹道导弹

日本防卫省11日发布消息称：早上7时25分左右，估计朝鲜从慈江道南侧发射了弹道导弹，飞行不到700公里。针对朝鲜发射弹道导弹，日本首相岸田文雄日本时间11日上午指出：“前些天，朝鲜发射了弹道导弹，联合国安理会一直在讨论如何应对，在这样的情况下，朝鲜继续发射导弹，非常令人遗憾。”

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日本防卫大臣岸信夫11日上午在内阁会议后的新闻发布会上说，从朝鲜向日本海发射了一枚似乎是弹道导弹的飞行体，估计落在日本专属经济区（EEZ）的外面。”

在新闻发布会上，岸信夫解释说，至少一枚可能是弹道导弹的飞翔物体从朝鲜内陆地区向东发射。他透露，它在正常弹道轨道上飞行了不到700公里，并表示，“目前，尚未确认有关日本飞机和船只受损的消息。”

岸信夫表示，朝鲜多次发射导弹，“很明显，目的是为了提高导弹技术。朝鲜最近多次发射弹道导弹，对包括日本在内的整个国际社会来说都是严重的问题”。 “我们将考虑所有选择，包括拥有攻击敌方基地的能力，并将继续致力于大力加强防御能力。”

韩国参谋长联席会议11日表示，朝鲜当天发射的一枚疑似弹道导弹的飞翔物体飞行了700多公里，最高速度达到约音速的10倍。 因此比5日发射的导弹“有所进步”。

美国印太司令部表示，该飞翔物为弹道导弹，并发表声明称正在与盟国和友好国家进行密切磋商。

朝鲜5日从北部的慈江道发射了短程弹道导弹。朝鲜媒体报道称，5日的发射是一次高超音速导弹的试射。