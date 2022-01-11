法国单日新增确诊再创新高 世卫专家指Deltacron不存在

欧美奥密克戎变种病毒继续快速传播，法国单日新增确诊36万8千例，再创新高；英国单日新增超过12万例确诊；美国住院人数达到创纪录的14万6千人。不过，世卫专家指Deltacron不存在，或因实验室污染而起。

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法新社消息，法国卫生部周二晚间通报，法国24小时新增确诊36万8149例，再次刷新疫情爆发以来单日确诊最高纪录。此前的单日确诊最高是1月5日，33万2252例。法国卫生部长韦兰表示，目前“毫无疑问是困难的阶段。面对严峻疫情，法国右翼占多数的参议院周二起审议"疫苗通行证法案"。法国政府希望以疫苗通行证取代现行的健康通行证，进入餐饮及文娱等公共场所需出示完全接种新冠疫苗的证明。

英国单日新增超过12万例确诊,新增死亡379例。

意大利单日新增破纪录的超过22万例确诊，与新冠病毒相关的死亡病例单日新增294例。新增重症患者185人，总数增至超过1600人；而住院新冠患者总数超过1万7千人。

由于奥密克戎快速传播，斯洛文尼亚及塞尔维亚的单日新增病例都打破纪录。

美国感染新冠病毒住院人数周二创新高，达到14万6000人，美国疾控中心的最新数据：重症患者人数达2万4000例。美国奥密克戎变种病毒呈"井喷式爆发"，去年12月以来，单日确诊屡创新高。白宫医疗顾问福奇周二再次呼吁民众接种疫苗表示，不接种疫苗的话，感染后住院几率增加17倍，死亡几率增加20倍。

另外，针对塞浦路斯学者团队日前宣称，发现由新型变种病毒株Delta（德尔塔）和Omicron（奥密克戎）结合而成的新变种Deltacron后，世界卫生组织专家表示，Delta和Omicron并无结合，所谓Deltacron可能只是实验室污染所致。

世卫组织新冠疫情技术负责人范克尔霍夫（Maria Van Kerkhove）在Twitter发文，呼吁民众别再用Deltacron、Flurona等字眼。Flurona是指同时感染新冠病毒与流感的病例。

范克尔霍夫表示，所谓Deltacron很可能是病毒在测序过程中受污染所致，她指，Deltacron这个词暗示Delta和Omicron结合变异，但"这件事并没有发生"。

另外，世界卫生组织周二表示，未来两个月内，超过半数的欧洲人口可能都会感染新冠奥密克戎变种病毒，但还不能将它视为类似流感的地方性疾病。