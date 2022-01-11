派对门发酵：出席人数倍增至214人 特首指涉事餐厅可能违规

港区人大代表兼深圳前海管理局香港事务首席联络官洪为民的生日宴风波持续发酵，在回应一名前高官的指责时，特首林郑月娥引述署方的初步调查表示，涉事餐厅可能违规，出席洪为民派对的人数有214人，不单较原先当事人声称的逾一百人超近一倍，亦有超出餐厅容量之嫌。港府曾承诺，会调查官员在事件中有否违规，并秉公处理，即将公布的报告惹人关注。

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对于前发展局及民政事务局常任秘书长杨立门在报章撰文，指大部分出席洪为民派对的官员已将逗留时间缩短，亦没有吃饭，一如林郑月娥近日在疫情中出席婚宴；林郑月娥响应道，她出席的婚宴是在11月底至12月初之间，当时疫情控制甚佳，远早于本地第一宗Omicron个案出现的12月30日。翌日，港府宣布大幅收紧防疫措施，当局当日作出四点呼吁，包括尽量不要去人多的聚会和不要除下口罩，这是给社会也是给官员的呼吁，而相关官员也有出席相关的策略讨论会议。

至于不少人指洪为民的派对人数没有超出D类餐厅上限的240人，根据卫生防护中心数据，其总出席人数已由最初所说的「过百人」到其后的170人，并一直有所增加，昨天更增至214人，而需要进入检疫中心接受隔离的人亦再增12人至104人。

林郑月娥指出，D类食肆还有划定「特定范围」、出入场所需使用「安心出行」软件，以及「至少三分之二的顾客须已接种第一剂新冠疫苗」的规定，洪为民的生日派对有214名宾客分阶段进入，相信不能符合当局的要求，相关人数亦远超餐厅的容量，食环署亦会很快公布初步调查结果。

对于有些评论指当局应追责带入Omicron的国泰机组人员，而非指摘参加洪为民派对者，林郑月娥表示，正调查国泰事件；而根据封区强检行动的经验，不遵守防疫规定者的比例约为2.2%，因此指责谁是始作俑者，讨论是否找代罪羔羊并无意义，港府只能保持警惕，并惩罚违规者。

医生违规被追问 反指传媒散播仇恨

国务院港澳事务办公室主任夏宝龙本月初曾在深圳接见廿名新立法会议员，呼吁议员主要是配合行政机关，并支持特首依法施政，但事隔不足一星期便出现「洪门宴」(洪为民宴会简称，但亦别有含意，因为洪门是帮派中一员，而同音的「鸿门宴」更有「不怀好意的筵席」之意)，令建制派互相攻讦，有建制派专栏昨日更以《「洪门宴」加深建制内部「裂痕」》为题发文。

另外，一些出席者陆续被揭没有使用「安心出行」，亦属明显违规，以「假阳性」个案的香港电台节目主持人的丈夫朱伟星为例，他昨早接受商业电台访问

时承认没有使用「安心出行」，因为当时找不到餐厅的「安心出行」二维码，亦没有人检查其疫苗针纸，但指责主持人现时仍聚焦讨论该生日会是「错过重点」，反问节目主持人「你哋咁守法㗎？」，当被追问时则指摘「商台过去两年都唔系好鼓励大家守法，……你们散播的全是仇恨」，但朱却拒绝应主持人要求指出具体例证，只是说后悔接受访问。

有关声带和录音誊本昨在不同社交群组疯传，引发热议。