海基会前副秘书长庞建国称台湾不公不义后坠楼亡

曾任台北市议员及立法委员的文化大学教授庞建国，11日早晨7时5分被发现在台北市内湖区住家坠楼死亡，享年68岁。庞建国坠楼前两个多小时，曾在脸书张贴讯息写说「不公不义的台湾，我生不如死！」，台湾警方目前正就他的死因展开调查。

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庞建国是凌晨4点34分在个人脸书贴出「生不如死」的简短贴文，脸书上的朋友虽有劝慰，不料仍发生遗憾。

庞建国是学识丰沛，形象清新的学者，曾于2008年出任海基会副秘书长，担任两岸谈判代表，为两岸和平交流做出贡献。国民党今天表达震惊、扼腕与深切哀痛，请庞建国家属节哀，将提供一切帮助。

国民党主席朱立伦也表达沈痛且不舍，他说，庞建国的离世让国家失去一位在教育与政治岗位上默默付出的优秀人才，国民党也失去了一位充满知性涵养与爱国热血的优秀同志。听到庞建国离世前的诤言，他百感交集说，面对当前艰困的局势，国民党更要团结面对，越挫败，越要坚强。

年前台湾四项公投，蓝军都失利，上周台中市补选一席立委，台北市罢免一位绿营立委，蓝营也都落败，导致蓝营士气低迷，是不是因此促使庞建国走上不归路，有待调查。

庞建国当年取得博士学位后，与「新国民党连线」的国民党菁英赵少康、郁慕明等成为好友，后来新党成立，1994年他接受新党征召当选台北市议员。

2001年年底立委选举，他代表亲民党竞选立委，与同党的李庆安、林郁芳、秦慧珠、李永萍、许渊国等高票当选，进军立法院，成为亲民党第一届届国会议员。

庞建国的问政表现优异，当年国安局密帐弊案爆发，引发国家安全与新闻自由孰轻孰重的争议，国民党立委蒋孝严、李永萍和庞建国共同推动国家机密保护法、政府信息公开法、情报监督法及档案法等「信息阳光四法」的立法。

2004年总统选举，庞建国担任连战、宋楚瑜全国竞选总部发言人、以及政策白皮书科技组召集人，但年底寻求立委连任失利，之后到文化大学任教，并在2006年返回国民党，在国民党智库担任科技经济组顾问。他的夫人是前电视主播邱秀珍。