2021 年 11 月 18 日，台湾空军旗手在台湾西南部嘉义空军基地经过一架新服役的升级 F-16V 战斗机。2022年1月11日下午三点多，美国为台湾改装升级的F-16V战机首度失事坠海。

台湾空军一架F-16A单座战机刚从美国完成改装升级，11日下午三点多在台湾海峡东侧执行投弹训练时，于嘉义近海失事，战机大角度高速坠入海中，上尉飞行员陈奕没有跳伞，也没有任何呼叫，台湾空军已下经下令「天安一号」演训暂停，总统蔡英文指示全力搜救。

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晚间，台湾空军司令部召开记者会，督察长柳惠千表示，空军两架F-16V战机，下午2点54分从嘉义空军基地起飞，执行对地炸射训练，战机须由8000呎高度翻身向下，建立下滑角度（OVER BANK），机腹朝上是标准大角度建立姿态的动作。

3点23分二号机在「水溪靶场」靶标的北面约100公尺坠海，一号机当场目睹。当时能见度7英里，1000英呎高处有少量的云，符合课目的天气标准。

失事后，空军立刻展开救援，傍晚起各式飞机前往现场搜救，整晚，照明弹不断照亮附近海域，海面上有发现浮油，但因风浪大，气温低，搜救困难，还没有具体进展。

台湾空军证实，飞机坠海前，靶场飞行辅导室曾试图透过无线电提醒飞行员，但因飞行员可能持续按下无线电的麦克风通话键，导致无法听到同一波道中其他人的发话，所以辅导室的呼叫无法传达给飞行员，而飞行员在过程中也没有任何的无线电呼叫。

空军指出，长时间按住无线电麦克风通话键是不正常的现象，没有飞行员会做这样的动作，后续还需要透过搜救及调查，再做进一步确认。

由于台湾向美国采购的F-16战机已经老旧，在美国同意之下，台湾把141架F-16A/B型战机陆续送往美国，进场改装升级，升级之后的战机称为F-16V。今天失事的这架隶属台湾空军第四联队，就是去年11月18日第一批在美国改装完成，送回台湾的F-16V。整个改装计划称为「凤展项目」，当时台湾总统蔡英文曾到嘉义空军基地校阅，美国在台协会处长孙晓雅也曾出席。

这次升级，换装了主动电子扫描数组雷达，可以同时执行搜索、追踪，并锁定多个目标；另外也改装新式作战计算机、座舱仪表、头盔瞄准系统及电战荚舱等，可挂载最新型响尾蛇飞弹，战力大幅提升。