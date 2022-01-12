世卫：奥密克戎对没有接种疫苗者仍特别危险

世界卫生组织周二表示，虽然与德尔塔变异株相比，奥密克戎变异株引发的病症较轻，但仍然是危险的病毒，特别是对没有接种疫苗的人更危险。世卫总干事谭德塞表示，全球各地染疫住院者中"绝大多数"是没有接种疫苗者。法国新增超过36万例确诊，医院压力持续增大。

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世卫总干事谭德塞周三在记者会上指出："相较于德尔塔Delta变异株，奥密克戎Omicron变异株较不会导致重症，但奥密克戎Omicron变异株仍是危险病毒，尤其是对没有接种疫苗者而言更加危险。

谭德塞表示，上周比之前一个星期，新确诊增加了55%，大约新增一千五百万例，是每周的最大增幅，主要是因为奥密克戎Omicron快速传播。他估计在大部份国家，奥密克戎Omicron已取代了Delta成为主要病毒株。

谭德塞表示，"非洲有超过85%人口尚未接种任何一剂疫苗。除非我们缩小这个（疫苗接种）差距，否则我们无法终止这场大流行病的疫情剧烈时期"。

谭德塞并指，目前大部份入院的患者都没有注射疫苗。他警告如果未能阻截感染，将来可能会出现另一款比奥密克戎Omicron传播速度更快及更致命的变种病毒。

世界卫生组织(WHO)官员此前就曾表示，传染性更强的奥密克戎Omicron变种引发的疾病严重程度似乎没有Delta那么严重，但不应被归类为“轻度”。

欧洲新冠疫情仍然严竣，法国单日确诊继续超过30万例，新增36万1千多例，比较前一天的纪录略少几千例。根据法国公共卫生部周三晚间公布的数据，第五波新冠疫情带来的压力进一步加重医院的压力，目前医院接收的新冠病毒感染者有近24,000人，其中近4,000名重症监护患者。

英国的新增确诊回落，近两日维持在12万例左右，周三新增12万9千多例，新增398人世卫。法国表示，未来几天会宣布放宽英国前往法国的旅游限制。

意大利新增19万6千例确诊，比前一日减少2万例。新增313人死亡，累计13万9千多人死亡，意大利是欧洲新冠死亡率第二高国家，排在英国之后。