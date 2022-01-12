任泽平呼吁中国印钞票鼓励生育后遭微博禁言

中国知名经济学者任泽平日前撰文，建议“政府每年多印人民币2兆元，用10年让社会多生5000万个孩子”，引发许多批评和讨论之际，任泽平的微博星期三突遭禁言，目前尚不清楚原因。中央社报道说，这次任泽平再卷入生育政策的争议，部分人士称他“在网红的道路上越走越远”。

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任泽平10日在微信公众号“泽平宏观”发表题为“解决低生育的办法找到了—中国生育报告”的文章，建议国家应尽快建立鼓励生育基金，央行多印人民币2兆元，用10年让社会多生5000万孩子。

他强调，提出这个意见并不是一时起意，而是长期研究得出的结论。

任泽平还说，生孩子不要指望“90后00后”（1990年后与2000年后出生者），“一定要抓住75－85年还能生的时间视窗，抓紧出台（推出）鼓励生育基金，再不出台就晚了。”

这篇建言引发许多批评，很多人认为，现在生育率低有多方面的原因，包括现代人的自主性提高，而不是纯粹生养成本的问题，更不是简单透过“印钱”来解决。而且任泽平的说法，也没有真正应对1990年以后出生的年轻人不愿意生育的问题。但也有许多网友留言表达支持，并称只要国家多补助，愿意生孩子。

陷入舆论漩涡后，“泽平宏观”现在已经看不到这篇文章。

12日晚间，多家中国媒体指出，任泽平微博显示：“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。”