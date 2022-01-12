法国外长表态支持遭中国施压的立陶宛称：将推动欧盟反胁迫措施

法国外长勒德里昂自法国接掌欧盟轮值主席国后，首次表态支持遭中国施压的立陶宛，他强调将以欧盟主席国身份推动欧盟反胁迫措施，防御他国胁迫。此外，勒德里昂并表示将重新审视欧中关系。

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中央社报道，法国国民议会外交委员会周二晚召开外交部长听证会，外长勒德里昂先在会议引言表示，法国1月已开始欧盟轮值主席任期，13、14日欧盟27国外长与防长将齐聚法国西北部海港城市布勒斯特（Brest）进行非正式讨论，并聚焦亟需处理的议题，包括俄罗斯、乌克兰、伊朗、立陶宛等。

消息称，勒德里昂表示，面对"北京日趋强硬的态度"，欧中关系也是审视重点。他特别点名中国单边强加于某些成员国的"经济与贸易压力"，尤其是眼下的立陶宛。"因此，确立与加强我们的立场，以威慑第三国的经济等胁迫行动是非常迫切的"。

勒德里昂并指出，欧盟会议议程已针对相关法案展开讨论，法国作为主席国也将尽力继续推进，并将在布勒斯特会议中商议不同面向的策略，以确保欧盟和中国这个"伙伴、竞争者与制度性对手"能有更稳定与更可预测的关系。

勒德里昂表示，欧盟将对中国在多边体系中越来越具攻击性的角色提出应对，与此同时，"联合国已成为中国部署世界野心，以及推动自己多边主义定义的关键场所"。

消息称，法国共和党（Les Républicains）友台小组资深议员昆丁（Didier Quentin）追问中国施压立陶宛问题。他询问勒德里昂："德国汽车零件大厂德国马牌集团（Continental）也遭中国施压，被要求停用立陶宛工厂制造的零组件。此外，中国也透过拖延港口海关程序，对立陶宛货品采取实际上的禁运。立陶宛和外国企业都正面临政治与经济施压，法国在主席国期间，是否会采取具体行动协助，并向立陶宛展现欧洲的团结"？

外长勒德里昂在应询时重申，将与立陶宛同一阵线。他指出，立陶宛因与台湾互设代表处且退出东欧与中国17+1合作机制，而成为中国报复的对象。

勒德里昂表示，法国将在接掌欧盟轮值主席国期间推动反胁迫措施，以使欧洲能防御此类的行动。

勒德里昂已多次公开表态支持立陶宛，但这次听证会是法国接掌欧盟轮值主席国后勒德里昂首度公开表态，勒德里昂清楚表明希望法国以主席国身分领导欧盟推动反胁迫工具（Anti-Coercion Instrument），以威慑中国等采取的外交经贸胁迫手段。