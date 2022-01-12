美国史上最贵豪宅将以2.95亿美元底价开拍 中国买家已进场竞拍

位于美国南加州贝莱尔 (Bel Air) 一座被称为“唯一庄园”（The One）的10万5000 平方英尺豪宅，将于2022年2月拍卖。

位于美国南加州贝莱尔 (Bel Air) 一座被称为“唯一庄园”（The One）的10万5000 平方英尺豪宅，将于下个月拍卖，届时它可能成为美国史上最昂贵的房产。据传已有一位来自中国的神秘买家出价。

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美国有线新闻网（CNN）报道说，这座占地3.8英亩的半山豪宅将以惊人的2.95亿美元上市，并于2月7日至10日通过 Concierge Auctions 在线拍卖。这座豪宅拥有360度的海景和山景以及远眺洛杉矶市中心的景观。

佳士得房地产公司的数据显示，世界上很少有房产的售价超过这个数字，包括法国的路易十四城堡、摩纳哥的美好时光（La Belle Epoque）顶层公寓和香港的波洛克之路庄园（Pollock's Path Estate）。

“唯一庄园”费时10年建造，其所属的房地产经纪公司Aaron Kirman Group代表人威廉姆斯(Branden Williams)表示：“这是现代建筑的杰作”；房地产经纪人称其为“豪宅里的蒙娜丽莎”。

“唯一庄园”主共21间卧房和42间浴室，内建俱乐部、美容院、水疗中心、40人座的家庭剧院、保龄球场、酒窖、停车场、一个环绕住宅三个侧面的无边泳池。仅主卧室的面积5500平方英尺就超过了美国普通房屋的两倍。

贝莱尔堪称南加州最富裕的社区，包括娱乐圈名人碧昂丝(Beyonce)和世界顶级富豪马斯克(Elon Musk)都曾在此落脚。