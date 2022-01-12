让习近平尴尬的洪门宴丑闻越闹越大

“洪门宴”，网上讥称“鸿门宴”，也叫“派对门”，是为香港某位名叫洪为民的高官在新冠疫情蔓延中举行的一场祝寿宴会引爆的丑闻。宴会散了好几天了，还不断有料爆出，吃席者灰溜溜的颇有歉意，只有那个“狂热的亲北京人士”何君尧不道歉。北京目前尚未对此表态。

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本台特约记者最新报道，香港特首林正月娥引述警方的初步调查显示，涉事餐厅可能违规，出席洪为民派对的人数有214人，不但比当事人原先声称的超过近一倍，还有超出餐厅容量之嫌。调查报告即将公布，实情如何，惹人关注。

最初香港媒体报道指，1月3日晚上，有100多人为洪为民庆生，其中至少19人是新当选的“爱国者议员”，还有13位香港政府的高官，包括香港警务处处长萧泽颐；民政局局长徐英伟；以及入境处处长区嘉宏。这是区嘉宏的第二起涉及新冠病毒的丑闻，这些天来，这些官员做出一连串道歉，唯一没有道歉的是“狂热的亲北京人士，立法者何君尧”。他不但不道歉，还谴责将他短暂隔离。

据纽约时报报道，何君尧在一个视频直播中，批评林正月娥和其他人，用拳头捶桌子，直到手机被震飞”。名叫洪为民的官员何方人士？港区人大代表兼深圳前海管理局香港事务首席联络官。官不算大，“在香港社会并不特别出名”，为何新科议员，官员，一众赶去纷纷祝贺？

香港01日前评论称，洪为民如此大的号召力，显示在香港国安法、北京“完善”香港选举制度后，香港的“权力中心北移”。评论引述建制派人士称，众多议员出席派对除了贺寿，也是向洪为民“谢票”，也就是说，国安法导致香港政治环境“翻天覆地”，洪为民官不算大，但和中国大陆关系密切，某种程度上成为“新权力”代表人物，因此不少政界人物也出席生日会。

香港01被视为亲北京媒体，如此评论不知何意，是一种隐约的炫耀权力，还是为众人的势力眼痛心？或许真正勾勒出了香港中国大陆化的阴暗画面？

据指林正月娥听到这件事情后“气得发抖”，发抖的原因倒不是因为“权力北移”，香港已被北京控制，林正月娥应该最清楚。据分析，林正月娥主要是担心这一丑闻损害港府的威信和防疫工作，担心事件影响她“连任特首的行情”。

这一事件自然引起香港社会的强烈批评，社交媒体上有许多人谴责这些官员虚伪，他们在公开场合，谈论抗击病毒的必要性，私底下谁能料到是这样。

一些分析说，香港鸿门宴在这种时候越闹越凶，对一心清零，迎接冬奥的习近平不是一个好消息，尤其对不久前在新年祝词上表示香港问题已经解决的中国领导人习近平，相当尴尬。

习近平在中国全国政协新年茶话会讲话中谈到治港的成绩，同时要求：“贯彻落实爱国者治港、爱国者治澳根本原则……支持和推动香港由乱转治“。但是，谁能想到，在民主派人士几乎悉数被排斥出局之后，部分“爱国者”议员和官员在疫情肆虐的时候扎堆庆生。

习近平下令在中国大陆实施最严厉的清零政策，在北京冬奥会快要开幕之际，已经封锁了西安、禹州，安阳三座大城，奥米克戎变种现在进入天津，天津是北京的门户，天津再死守严防，也很难保证北京不受侵袭。在这个时候，香港爆发出新科议员和港府高官不顾疫情肆虐为一位官员庆生事件，很难想象中南海会有什么反应。

纽约时报 也分析，派对可能不仅损害了香港当地政府的信誉，而且也损害了北京的信誉，中国领导人在北京实施了严厉的零新冠政策，并经常惩罚不遵守政策的官员。

北京当局尚未对洪门宴丑闻表态，林正月娥驳斥了这一丑闻有可能断送她连任的前程，但纽约时报引述一些政治观察人士表示，“这可能会损害林正月娥获得第二个任期的机会”。