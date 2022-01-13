中国著名维权律师谢阳再度被强迫失踪

中国维权律师群体再度遭受打击，709律师之一，湖南维权律师，日前前往南永顺县营救被精神病的、怀孕女教师李田田的谢阳律师于2022年1月11日被国保带走，现在下落不明。

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据谢阳的妻子逃亡美国的陈桂秋女士在推特上透露：谢阳于2022年1月11日被国保带走，现在下落不明。 她表示，根据 谢阳的两位朋友透露，谢阳被国保控制； 谢阳的家人被当地国保警告，不准接受媒体采访。

谢阳是709律师之一，出身于湖南，2011 年正式执业以来，曾代理多起公权力滥权案件，如山东省曲阜县薛明凯案、北京新公民运动张宝成等维权案件，并积极关注参与社会维权运动，包括探访盲人律师陈光诚和声援建三江被捕律师等，并且因此屡次遭司法当局的阻扰和打压、迫害。

2015年7月11日，在中共“7·09大逮捕”中谢阳被湖南省长沙市警方突然带走，四个月后，被长沙市警方以涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”正式逮捕；2017年5月，谢阳在湖南省长沙中级法院开庭受审时被迫当庭认罪，否认曾受酷刑，遂于当日被取保候审获释。之后，谢阳将其在关押期间受酷刑等情况介绍给联合国反酷刑专家。期间，谢阳的妻子同维权人士郭飞雄的妻子等一样携家逃离中国。

去年年底，湖南永顺女教师李田田因发表网络言论而被精神病之后，谢阳同其他两名活动人士前往当地援救，期间他们遭受了地方干部流氓的暴力，但是，谢阳在推特上表示：“风雪中，我们唯有坚持”。

在刚刚过去的一年中，谢阳因试图前往陕西探望被关押的常玮平，前往上海探望在狱中绝食生命垂危的张展而多次被强迫失踪。

多个人权组织包括中国人权捍卫者 与保护卫士等组织都对谢阳的失踪表示关注，保护卫士组织在推特上表示：谢阳曾经协助揭露了指定居所监视居住这一非法的秘密关押系统。