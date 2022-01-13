人权观察：北京利用冬奥"洗白"人权劣迹 呼吁各国加入抵制

人权观察组织周四警告，北京正在利用冬奥会掩盖其“糟糕”的人权记录，捍卫人权组织并呼吁更多国家加入美国发起的"外交抵制北京冬奥行动"；而越来越多的反兴奋剂组织组织呼吁运动员"别吃中国肉"; 联合国秘书长古特雷斯周四表示，他将出席下个月的北京冬季奥运开幕式。

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法新社消息，人权观察组织负责人肯尼斯·罗斯在接受法新社采访时表示：“中国政府显然是在利用北京冬奥会进行"体育洗白"，企图粉饰"令人发指"的人权纪录，他呼吁各国应加入外交抵制行动。

罗斯是在人权观察发表世界各地涉嫌侵犯人权的年度报告之前发表上述看法。

罗斯认为，应该有更多的国家拒绝派政府官员参加2月4日至20日举行的北京奥运会。

美国、澳大利亚、加拿大和英国已宣布，由于“新疆正在进行的反人类种族灭绝行径罪以及其他侵犯人权行为”，这些国家将不会派出官方代表参加冬奥会。

罗斯认为，各国“不能假装一切都好”， “至少国际社会应该加入对北京冬奥的外交抵制”。

中国外交部发言人周四指责人权观察“一如既往地充满偏见”和“编造谎言”以“挑拨离间”。

罗思还表示，除了外交，各企业也应该负起道德责任。他抨击电动车公司特斯拉（Tesla）近期在新疆设立经销据点，是对迫害"置若罔闻"，"每个公司都该尽力避免支持或合法化中国当局的迫害"。罗斯表示：“与其帮助(北京）粉饰太平，他们应该揭露新疆正在发生的事情”。

另据报道，联合国秘书长古特雷斯周四表示，他将出席下个月的北京冬季奥运开幕式，传递冬奥"应作為世界和平的工具"的讯息。

路透社报导，古特雷斯证实将与会之际，美国正带头对北京冬奥进行外交抵制，以抗议中国人权纪录不佳。澳洲、英国、加拿大和日本陆续跟进美国作法。

古特雷斯表示，"奥运会是非常重要的活动，象征运动团结人类、宣扬和平的角色"。"我有意带着奥运应作为世界和平工具的讯息，出席开幕式。"

另外，德国反兴奋剂机构（NADA）稍早前发出警告，呼吁将前往北京参加奥运的选手"避免食用中国肉"，以免违反禁药兴奋剂规定。现在，连世界反兴奋剂组织（WADA）也发出警告，表示包括中国在内的少数国家，肉类受到瘦肉精污染已经众所周知，运动员在中国等国家参赛时，"吃肉要格外小心"。

德国反兴奋剂机构10日强烈警告，呼吁该国的奥运选手避免食用中国肉，以免可能把中国使用的瘦肉精"盐酸克伦特罗"（Clenbuterol）吃下肚，违反奥运禁药的规定，最重可能遭到禁赛，就像国际自行车选手孔达多尔（Alberto Contador）在 2010年环法自行车赛的下场。

世界反兴奋剂组织周四也发话，包括美国的反兴奋剂组织也建议，美国运动员在国外吃肉时要格外小心和谨慎，虽然没有特别点名中国，但强调为降低吃到受污染肉类的风险，建议先问肉从哪里来，最好选择美国、欧洲、新西兰或澳洲进口的肉类，比较有保障。