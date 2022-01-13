初选案邹家成疑违反保释条件再被捕 指与脸书发文有关

在脸书发言，无论是直言抑或暗喻，都有可能被视为危害国家安全。香港警队国家安全处昨(12日)午拘捕获得保释的民主派初选案被告邹家成，指他涉嫌在保释期间发表有合理理由被视为危害国家安全的言论和行为，经通宵扣查后，今午会在法院提堂。不同媒体均引述消息人士指，邹被捕与其脸书(Facebook)帖文有关。

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本台翻查邹家成的脸书专页，发现他自去年6月保释出外候审至今，仍不时评论时政，例如上月19日立法会选举当日，他发帖称，「是你们教我『惊就唔好出街』的」，配图则引述保安局长邓炳强称「立法会选举有本土孤狼式恐袭风险」，下方则贴上元朗警署有人表示：「惊你就唔好出街。」有暗中呼吁当日不要外出投票之嫌。而在之前一日，邹亦上载图片，当中涉及政制及内地事务局局长曾国卫向传媒表示，受外国势力和反中乱港分子抹黑影响，不排除投票率会受影响；而邹的文字则表示：「成班高官打定输数，濑呢样濑嗰样，投票率实低啦！」。

港府对由北京主导的选举制度改革十分在意，除修例禁止任何人鼓励他人不投票或投废票之外，高官更会在外媒报道有「抹黑」选举之嫌时，去信澄清，政务司长李家超和政制局长曾国卫均曾致函传媒，对象包括《华尔街日报》和《经济学人》。

另外，邹家成亦在去年8月31日发帖，只写上「#831」的标签，并上载三张2019年8月31日地下铁路太子站冲突的照片，当中包括乘客被吓至抱头痛哭和警员打人的图片。

面对外界针对警方于2019年的执法行动，警方和中港官员均以「黑暴」形容当年的抗争行动，并指批评警方滥暴是「抹黑」和「诋毁」。

现年24岁的邹家成是民主派初选案的47名被告之一，被控涉嫌触犯串谋颠覆国家政权罪，还押四个月后于去年6月获得保释出外候审，他昨午按保释条件向警署报到时，被警方国安处拘捕，指他涉嫌违反法庭保释条件，在保释期间发表有合理理由被视为危害国家安全的言论和作出有关行为，案件今午在西九龙裁判法院提堂。

根据法庭判决，邹的保释条件包括不得以任何方式作出违反国安法或香港法例中维护国家安全罪行的言论和行为，不得参与或协调任何选举，以及不得以任何方式联络外国官员、议员等。

民主派初选案被告中，除邹家成外，尚有十四人获准保释，另外32人则在监狱还押。