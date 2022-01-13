卸任前半年建议改组和扩大港府架构 林郑月娥被指为争取连任

林郑月娥(小图)在首次同时挂上国徽和区徽的会议厅宣布改组大计 2022年1月13日

香港行政长官林郑月娥在本届任期余下不足半年之际，建议重组政策制订的架构，并新增两个决策局至十五个，另亦新增较局长高半级的“副司长”一职。她明言，方案会在3月下旬选举后交候任行政长官考虑，并在本届任期内完成改组程序。政治学者蔡子强和个别报章社评均认为，林郑月娥此举纯为争取连任表态，但有失尊重下届特首之嫌。不过，建制派议员和学者多避谈特首建议的动机，只形容方案积极有为，下届政府可择优而用。

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昨(12日)天是新立法会召开首次大会的日子，特首林郑月娥在首次挂上国徽的会议厅举行答问大会，并在开场部分宣布她的改组鸿图大计。根据她的方案，

港府会新增文化体育及旅游局，以接管现时由民政事务局负责的文化、艺术和体育事务，以及商务及经济发展局负责的电影、创意产业和旅游事务；另外，亦会分拆运输及房屋局为“房屋局”和“运输及物流局”，至于食物及卫生局，则会改组成“医务及衞生局”，其辖下的食物环境衞生署将转交环境局，后者会更名为“环境及生态局”。改组后，港府现时的“三司十三局”的架构会扩大为“三司十五局”，即局长人数会增至十五人，连带副局长和政治助理，即至少增加六名问责官员职位。

此外，林郑月娥重提增设过往建议但未有落实的“副司长”职务，以协助现时架构中第二层的司长执行职务。在现行三名司长中，特首只建议政务司长和财政司长新增副司长，以各自平分两名司长监督的九个及四个政策局，以协调北部都会区及明日大屿等大型项目，以及主理国家安全、气候变化等跨局议题。但她表明，是否设立副司长，由下任特首考虑。

改组政府架构的构思，早在去年的《施政报告》提出，林郑月娥指出，构思抛出后，已在内部经过三个月的讨论，并参考持份者意见，待3月27日特首选举后，会连同立法会议员的意见交给候任特首考虑，6月初之前完成审批程序，以便新班子在7月1日时开始运作。

曾任保安局长的立法会议员叶刘淑仪和社会学者出身的中国港澳协会副会长刘兆佳均不愿忖测林郑月娥此时建议改组港府是否为争取竞逐连任铺路，但后者指出，建议反映林郑班子改变过往不干预政策的思维，是“有野心”之作。

不过，中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，林郑月娥此举明显是要展示她争取连任的意志，但要改善施政，并非单靠把政府工作改组配对。

蔡子强指出，九七后政策局曾多次改组，例如运输和房屋应否隶属同一政策局已争拗多年，每次改组总有理由，但政府施政依然没改善，认为解决现有问题不是简单的“配对游戏”，不要期望今次改组后可成功。