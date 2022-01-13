天津严控进京通道 专家：确保北京冬奥顺利召开

中国天津市爆发奥密克戎本土疫情后，官方严控进入北京通道，铁路公路大面积取消。官方专家称，"望严控能确保病毒被消灭在天津，确保北京冬奥顺利召开"。由于天津爆发疫情，德国大众关闭在华两间工厂。

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天津8日爆发变异株奥密克戎本土疫情，迄今已传播到河南安阳市与辽宁大连市。这波疫情是否会传入相邻的北京，进而冲击北京冬奥，已引发国际关注。

中央社综合中国官媒报导，天津市周四下午召开疫情防控工作新闻发布会通报，疫情累计报告本土确诊病例126例，本土无症状感染者22例。

天津迄今已对全市1400万人进行了2轮普筛，但仍未找出感染源头。官方坦承"防范难度确实不小"。

為阻断疫情扩散蔓延，天津严格管控进京通道，公路设置279个查验点，严格查验离津人员。铁路客运站也开始严格查验。

据报导，北京冬奥开幕在即，天津区域部分车站的进京列车采取停运、停售等管控措施；进京省际班线、省际包车全部暂停，各个渠道做到"严防死守"。

天津市疾病预防控制中心主任顾清表示，天津已高度关注病毒是否溢出到外地的情况，离津人员及密切接触者、次密切接触者等人员名单已第一时间向相关省份推送，"不要在河北省，更不要在北京再出现外溢感染"。

天津出身的中国工程院院士张伯礼表示，"希望天津的严控能够确保病毒被消灭在天津，确保北京冬奥会顺利召开"。

另据路透社消息，德国大众汽车集团中国公司周四表示，由于疫情爆发，已关闭与中国一汽在天津合资经营的一间工厂与一间零件厂。

发言人告诉路透社："由于天津最近爆发新冠疫情，位于当地的一汽─福斯汽车工厂和福斯自动变速箱零件工厂，自10日以来均关闭。"

发言人说："两家工厂本周已对所有员工进行两次筛检，正等待结果。我们希望能尽快恢复生产与弥补停工损失的产量。不过当务之急仍是员工健康"。