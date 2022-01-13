美国威胁：如果俄罗斯侵略乌克兰将严厉回击

美国周四表示，"准备"与俄罗斯对话，但如果俄罗斯侵略乌克兰将强硬回击。欧洲安全与合作组织周四在维也纳举行紧急会议，以化解乌克兰危机。美国驻欧安组织大使表示，欧洲应该为俄罗斯紧张升级做好准备。

广告 继续浏览后续

法新社报道，继美俄就乌克兰局势召开安全对话以及北约-俄罗斯在布鲁塞尔举行磋商后，欧洲安全与合作组织常任理事会周四举行会议，57个成员国全部出席，包括美国与俄罗斯在内。而俄罗斯在乌克兰边界附近集结大批兵力，战争危机升高。

莫斯科方面就目前与欧美的谈判陷入僵局表示，双方分歧很大，"看不到未来几天与西方国家会谈的实效性"。

欧安组织秘书长施密特（Helga Schmid）周四形容地区局势"危险"，并称亟需寻求外交渠道以使紧张形势降温，并开始重建互信、透明和合作。

而美国驻欧安组织大使卡本特周四在维也纳与俄罗斯代表会谈后表示，西方应该为与俄罗斯紧张情势升高的可能做好准备，他并称目前"战争的鼓声大作"。

卡本特表示，俄罗斯在乌克兰边界附近集结10万兵力、先进武器、火炮和电子战系统以及弹药，"令人对俄罗斯意图产生重重疑虑"。他表示："现在我们正面临一场欧洲安全危机，必须为局势升级的做好准备"。