中国女间谍渗透英国议会？中国外交部发言人讥讽007电影看多了

就英国情报部门军情五处就一名疑似北京特工在英国议会的频繁可疑渗透活动发出警告后，中国今天周五嘲讽有些人“007电影”看多了，幻想出了一个詹姆斯-邦德式的情节。

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据法新社今天报道称，中国外交部发言人汪文斌今天批评说，"有些人可能看了太多的007电影。"中国外交部发言人汪文斌对英国媒体周四披露的军情五处的警告作出如上反应。

据英国军情五处指控一位名叫克里斯蒂娜-李的中国女性 "涉嫌为中国共产党统一战线工作，故意从事政治干预活动"。消息说，对中国政府持高度批评态度的英国保守党议员伊恩-邓肯-史密斯对该克里斯蒂娜-李女士没有被逮捕，而只是被禁止进入议会表示关切。

据军情五处称，克里斯蒂娜-李充当中间人，向 "英国的政党、国会议员、未来的国会议员和考虑担任政治职务的人 "支付财政捐款。这些资金来自中国或香港官方。据称，克里斯蒂娜-李向工党前高级领导人巴里-加德纳以及工党本身提供了了数十万英镑捐赠。

据指控，2015年，她还与前保守党首相大卫-卡梅伦合影，另一次是与前工党领袖杰里米-科尔宾合影。

2019年，克里斯蒂娜-李被保守党首相特雷莎-梅授予勋章，以表彰她对与中国良好关系的贡献。

针对上述消息，中国外交部发言人汪文斌说，“我们不干涉他国内政，也没有必要这样做。”

据法新社说，上周，在中国官方的新华社播放了一部模仿詹姆斯-邦德的搞笑讽刺电影之后，两国已经就因这部007电影作了互怼。在视频中，中国官方新闻机构新华社嘲讽说，英国更有可能成为美国间谍的目标，而不是中国的间谍。作为回应，英国外国情报机构MI6的负责人打破了他惯常的谨慎，讽刺地感谢新华社的 "免费广告宣传"。