丹麦外交抵制中国冬奥会

丹麦1月14日作出决定，北京冬奥会时不会向中国派外交官员。丹麦外交部长科弗德（Jeppe Kofod）在一份声明中表示：“政府已决定不会在中国的冬奥会时派外交代表（......）。我们丹麦人非常关注中国的人权状况，这已经不是什么秘密了”。

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丹麦13日警告说，来自中国、俄罗斯和伊朗等国家的间谍威胁正在增加，包括大国正在争夺资源和海上通道的北极地区。

丹麦安全情报局（Danish Security and Intelligence Service）反间谍负责人亨里克森（Anders Henriksen）在一份报告中说，“针对丹麦、格陵兰和法罗群岛的外国情报活动的威胁近年来有所增加。”

格陵兰和法罗群岛是丹麦王国的主权领地，也是北极理事会的成员，丹麦负责他们的外交和安全事务。

报告指出，2019年发生一起伪造信函事件，声称是格陵兰外长写给美国一名参议员的信函，表示将进行独立的公投。

报告说，“非常可能的是，这封信是俄罗斯情报特工们伪造并在互联网上分享的，希望制造混乱以及丹麦、美国和格陵兰之间的可能冲突。

俄罗斯、中国和美国都在争取获得北极地区的自然资源、海上通道、具有军事价值的战略地区，北极的地缘政治重要性正在增加。

报告并表示，中国、俄罗斯和伊朗等外国情报机构正在试图与学生、研究员和公司接触，获取丹麦科技和研究的信息。

路透社11月份发现，哥本哈根大学一名华人教授秘密与中国军方开展基因研究。

报告说，“丹麦在国际舞台的积极参与、全球化和国际竞争力的日益提高、社会总体开放、数字化和高水平的科技知识都让丹麦成为外国情报活动的一个有吸引力的目标。”