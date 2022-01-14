丹麦安全情报局发布报告警告，外国在其境内刺探情报的威胁升高，且主要来自俄罗斯、中国和伊朗，报告指中国格外「想尽办法要得到获取尖端科技和知识的管道」。丹麦称间谍活动涵盖地点还包括各强权国家争夺资源和航道的北极地区。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，丹麦警告境内外国间谍活动增加，13日点名中国，俄罗斯与伊朗。

丹麦安全情报局（Danish Security and Intelligence Service，PET）前军事情报部门首长芬森（Lars Findsen）2021年12月才因被控泄露「高度机密」资讯给媒体，而遭到逮捕，目前仍在羁押中。

丹麦安全情报局在伴随报告的声明中表示：「数个国家正积极对丹麦进行刺探情报活动，近年来间谍威胁已升高。」报告说，「这些活动包括谍报、影响力作战、骚扰、试图非法取得产品、技术和知识，以及在一些特殊案例中直接试图暗杀。」报告还指出，中国、俄罗斯、伊朗等等国家的情治单位，尝试接触丹麦的学生、研究人员和企业，以获取丹麦的科技与研究相关资讯。

据丹麦安全情报局反情报部门主管恩利克森（Anders Henriksen）另告诉丹麦「政治报」（Politiken），中国格外「想尽办法要得到获取尖端科技和知识的管道」。「政治报」2021年夏天披露，至少有30名丹麦研究人员加入中国引进海外高阶人才的「千人计划」。

据法新社说，恩利克森在报告中说：「丹麦、格陵兰（Greenland）和法罗群岛（Faroe Islands）受到的外国情报活动威胁，近几年已升高。」格陵兰和法罗群岛是丹麦王国自治属地，也是北极会议（Arctic Council）论坛的成员，但它们的外交和安全事务大多由哥本哈根处理。