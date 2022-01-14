占据 "主导地位 "中国需要对世界格局进行重新划分 美国及其盟友将逐渐被边缘化

“对中国来说，占据 "主导地位 "需要对世界格局进行新划分，美国及其盟友将逐渐被边缘化”是法国《世界报》去年年初发表的法国汉学家阿丽丝·埃克曼（Alice Ekman）的一篇文章。近日，对这篇文章又进行了重新修改。在文中埃克曼表示，利用作为世界第二经济大国的地位，中国寻求在拜登政府面前将自己定位为世界经济的拯救者。时至今日她的分析仍具时效。这里就详细介绍篇文章的内容.

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文章开篇指出 : 在拜登就职后，中国将继续按自己的既定路线前行，就像过去8年一样。因为在特朗普到来之前，中美之间的竞争已经根深蒂固，而且是在意识形态上的竞争。2013年1月，习近平就已经在中国共产党中央委员会成员面前宣布说："我们必须建设优于资本主义的社会主义，为我们获得主导地位的未来奠定基础，"

在北京，新冠疫情危机并没有使这一雄心壮志受到质疑。相反，中国向许多国家，其中包括非洲、拉丁美洲和东南亚国家，部署了口罩外交，然后是技术和新冠疫苗外交（捐赠和销售防护设备、测试、热像仪、视频会议系统等）。尽管新冠疫情危机及疫情引发的宣传活动损害了中国在一些国家的形象，特别是在欧洲，但其他许多国家仍然对中国的建议持开放态度。

双边和多边协议

文章写道 : 2020年下半年，当美国进行总统换届选举期间，中国外交部门加倍努力，签署了多个双边和多边协议。11月中旬，亚太地区的14个国家与中国签署了区域全面经济伙伴关系（RCEP）。12月底，中国和欧盟签署了一项关于投资的原则性协议（CAI）。在拜登当选就职后，这种中国式的行动主义无疑继续下去了。北京将2021年视为机会之年，而美国政府则将关注力主要放在国内管理新冠疫情上了。

在这种情况下，埃克曼估计中国在新疆或香港的政策不会软化。尤其在2021年 9月香港举行议会选举之前，以北京在2020年6月通过的《国家安全法》之名，针对香港政治家和活动家的逮捕和逮捕令可能会继续增加，并影响到越来越多的外国公民。

朋友圈子

文章认为 : 人权将很快成为华盛顿和北京之间紧张的一个主要问题，拜登总统比他的前任更加重视这个问题。在这个问题上，正如在贸易、技术和安全问题上一样，拜登政府计划与盟友进行更多合作，来对抗北京。其既定目标是建立一个反对中国的大型民主联盟，包括日本、韩国、澳大利亚、印度、加拿大、欧盟和英国等国家和组织。拜登宣布说，他准备在2021年组织一次 "民主国家峰会"。最重要的是，他要巩固所谓的 "印度-太平洋 "战略，其主要目的是加强该地区合作伙伴之间的军事合作。

中国方面则继续扩大其 "朋友圈 "的政策，这是中国国家主席自2018年以来以这些术语宣布的雄心。文章认为 : 对中国来说，占据 "主导地位 "需要对世界格局进行新的划分，面对一大批 "中国的朋友"，在新疆、香港、台湾和其他涉及北京根本利益的问题上忠实地支持中国的立场，美国及其盟友将逐渐被边缘化。早在2020年10月，中国就已经设法在联合国获得了超过53个国家对新疆问题的支持，来回应39个国家对侵犯新疆人权的联合抗议。

文章称 : 除了在多边论坛上长期活动来促进其利益，如在 世界卫生组织（WHO），因为北京试图改写有关新冠病毒来源的论述，中国将继续向尽可能多的国家，其中包括美国的盟友，提出自己的倡议，目的是产生有利于其战略的模糊性。区域全面伙伴关系协议(RCEP)的签约国中包括美国的盟友，如日本、韩国和澳大利亚。 "新丝绸之路 "项目中包括意大利，罗马在2019年和北京签署了一份框架协议，这让华盛顿感到遗憾。

«新丝绸之路 »

文章注意到 : 中国作为既定大国的挑战者，对所有国家，包括那些已经被视为 "朋友 "或可能成为朋友的国家，采取更多的举措有利于己。而作为一个成熟的大国，美国则希望自己的盟友对中国采取明确和一致的立场：反对所谓的 "新丝绸之路 "项目，对华为的5G网络关闭其市场，对为监控系统作出贡献的中国公司的产品和服务或是新疆的强迫劳动产品关闭其市场。

可在现实中，不仅在政治上这些问题上很难实现一致，而且对一些国家来说，在技术上也很难减少对中国的依赖，这些技术以各种形式在各国内的各个层面无所不在（监控摄像头、社交网络、支付宝支付平台、4G和5G电信网络等等）。

文章认为最重要的是，许多国家很难限制自己对中国市场的依赖，中国市场既有制造业也具有消费力，而且目前似乎是唯一一个重新找回经济增长的市场。利用其作为世界第二大经济体的巩固地位，中国将在整个2021年寻求将自己定位为引领走出健康危机的国家，但首先是世界经济的拯救者。即使国家面临新一轮感染，这一假设是不能排除的，宣传部门也会尽一切努力保持这一地位。

文章称2021年是中国共产党（CCP）成立一百周年的日子，这一年是中国政治制度空前辉煌的一年，也是经济、技术和意识形态竞争特别激烈的一年。

最后，文章指出欧洲只有在双边和国际组织内，开始进行强有力的外交和技术行动，才能在竞争中保持优势。要做到这一点，就必须加强与传统民主伙伴的关系，同时也要加强与欧洲和美洲领土以外的许多其他国家的关系，要既有雄心又有活力。