国安法首案唐英杰放弃上诉 原因成疑 「光时」口号确定有「港独」含意

《港区国安法》首案被告唐英杰去年驾驶插有「光复香港 时代革命」(简称「光时」)旗帜的电单车与三名警员相撞后，被裁定煽动他人分裂国家和恐怖活动两罪成立，上诉庭已安排3月下旬进行聆讯，但他突然撤销上诉，有指决定与他被法律援助署更换有亲中背景的「官派律师」有关，而可以肯定的是，他的裁决目前会成为案例，包括指「光时」口号含有分裂和「香港独立」之意的指控亦会被确立，直至高等法院以上的法院有新的裁决出现。

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除唐英杰外，于去年7月1日因身上藏有「光时」口号旗帜或文宣而被警方拘捕的市民尚有三人，他们在唐放弃上诉前未被检控，未知警方会否因为唐案终结而改变当初决定。

律政司回应传媒查询时指出，唐英杰于上月13日放弃上诉许可申请，而一直代表唐英杰的资深大律师郭兆铭（Clive Grossman）亦确认，上月收到唐英杰由狱中发出的文件，表明撤销上诉，但不知道他放弃上诉的原因。他对事件感到惊讶(surprise)，并指11月到法庭作法律指示时，仍认为上诉会继续，法律团队亦已完成上诉的初步准备工作。

唐英杰上诉期间的最大转变是港府改革法援制度，建议日后不再容许刑事案件的法援申请人自由选择律师，律师须由法援署委派。香港大律师公会曾就此向立法会提交具保留意见的立场书，质疑改革或与《基本法》保障市民选择律师权利的条款不一致；而且律师及被告须高度互信，一旦被告遇上不熟悉的律师，或未必全面透露案情，有关建议一旦实施，或影响司法公正。但由建制派议员把持的立法会支持港府提出的法援改革，令国际人权组织指中国拘留人士被迫接受官派律师的情况有机制在香港出现。

唐英杰上诉期间被换上「官派律师」 香港首例

唐英杰案成为法援改革后第一宗被更换律师的个案。他的上诉在去年11月26日于上诉庭进行指示聆讯时，被发现负责广东话审讯内容的律师和大律师刘伟聪遭到更换，原审时的伍展邦律师行行律师被换上杜伟强律师事务所的法律代表。根据该行网页，创办人及合伙人杜伟强曾是天津和深圳的政协常委，时任深圳市统战部长林洁和中央政府驻港联络办公室法律部副部长刘春华亦曾在2015年出席该行庆祝酒会。另外，该行自列的七大「专业领域」，没有包括刑事，侧重商业地产和中国贸易。至于团队中的资深大律师郭兆铭和大律师陈碧琪则获留任。

免费报章《AM730》引述消息称，「唐英杰无法信任法援署委派的律师，已决定撤回上诉。」而曾披露唐案更换律师的前《众新闻》记者林励亦在推特发帖称，

据了解，唐英杰是自愿放弃上诉，因为他在被指派一名新的法援律师后，感到「绝望」(hopeless)。

国安法首案被告唐英杰，于去年7月30日在高等法院由三名国安法指定法官裁定他煽动他人分裂国家和恐怖活动两罪成立，判囚九年。他随即提出上诉，11月下旬被发现更改律师。案件其后获安排今年3月22至23日进行上诉聆讯，但司法机构网站昨(13日)午显示，该案没有排期聆讯。