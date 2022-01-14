孙力军被控操纵证券市场等三罪 未谈政治指控 评论料欲避谈党内斗争

经过近两年的落马受查，中国公安部原副部长孙力军被提起公诉，指他受贿、操纵证券市场及非法持有枪支。有关控罪，没有谈及之前提出的政治指控，包括俨如反对习近平的「背弃『两个维护』」、在党内大搞团团伙伙、控制要害部门及严重危害政治安全等；但却首次以操纵证劵市场罪名起诉他。时事评论员林和立指出，以经济控罪掩盖政治问题是中共常用手法，现时中共内部斗争激烈，估计党总书记习近平更加不想把事件与党内斗争扯上关系。

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根据新华社13日报道，孙力军一案已由国家监察委、吉林长春市公安局分别进行的调查经已终结，近日，长春市检察院已向该市中级法院提起公诉。检察机关的指控称，孙力军利用职权及其便利，为他人谋取利益和非法收受财物，数额「特别巨大」；操纵证券市场，情节「特别严重」；非法持有枪支，情节严重。至于孙利用的职务，包括曾任的上海市卫生局外事处副处长和市政府外事办综合业务处长；公安部办公厅副主任、国内安全保卫局局长、公安部党委委员和副部长等。当中，有关他出生地上海市的职位，之前未曾公开。

身兼中文大学历史系客席教授的林和立接受本台访问时指出，北京以经济控罪提诉孙力军，原因之一是中共高层党争激烈，早前党内第三把手的栗战书「神隐」两星期已引起诸多猜测，指事件反映支持和反对习近平的党内斗争，即使近日现身亦难以平息猜疑，而孙力军一案涉及的公安高层更横跨数省，若公布政治问题，又会令人联想党内斗争，故须避谈以彰显他已大权在握，可以指点江山。

另外，属于「习家军」的王小洪，去年11月接替赵克志出任公安部党委书记兼常务副部长，亦令他对公安系统较为安心，可以把政治问题按下不表。

孙力军「电视认罪」

现年53岁的孙力军，祖籍山东青岛，于上海出生，毕业多年后才于1997年底成为中共党员。他拥有澳洲新南威尔士大学公共卫生硕士学位，在公安部主掌国内安全保卫局、反邪教局和港澳台事务办公室等，主力参与镇压法轮功、香港铜锣湾书店越境执法及大肆拘捕维权律师的709大抓捕，引发外界关注。后于2020年4月19日被指涉嫌严重违纪违法而受查，成为中共十八大以来第三位落马的副公安部长。翌年9月，孙力军被开除中共党籍和公职，通报罕见地严批他「从未真正树立理想信念」、「政治野心极度膨胀，政治质量极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲」、「成伙作势控制要害部门」、和「私藏私放大量涉密材料」等。到了10月，部长赵克志更在公安部党委（扩大）会议上指出，「孙力军等人」恶行累累，背弃「两个维护」(即维护习近平党中央的核心地位、维

护党中央权威和集中统一领导)，毫无「四个意识」。须严肃查处，及时消除这一「毒瘤」和政治隐患，坚决肃清流毒影响。

与此同时，中央电视台昨日发出反腐专题片《零容忍》的预告片，当中包括孙力军、浙江杭州市委原书记周江勇及贵州省政协原主席王富玉等落马高官的忏悔片段。落马后首次出现在公众视野的孙力军在预告片说：「没想到自己成了一个法治建设或者公平正义的破坏者。」

根据新闻稿，《零容忍》是由中央纪律检查委员会和国家监察委宣传部与中央台联合制作，共分五集，展示十六个案例，当中应包括上述三案。新闻稿又说，专题片展现了以习近平为核心的党中央一刻不停地推进党风廉政建设和反腐败斗争，标本兼治地推进「不敢腐、不能腐、不想腐」的战略目标。