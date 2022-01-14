山东济南数千违建别墅应拆未拆 称拥有者非富即贵

山东省济南市南部山区位于泰山山脉，是济南重要的生态和水源涵养区，但据报导，当地有数千栋破坏地下水源、造成地面急剧硬化的违建别墅，当局曾宣称整改拆除，但迄今依旧“岿然不动”。当地媒体揭露，拥有这些违建别墅的房主，不是富翁就是有背景之人。

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据中央社今天引述中国官方媒体报道称，山东济南数千违建别墅应拆未拆。官方新华社旗下的经济参考报日前刊发题为“多年拆违岿然不动！数千栋‘坚挺别墅’野蛮侵蚀济南泉域保护区”的调查报导，揭露济南南部山区违建别墅情形。

据新华社说，此前“城里人”蜂拥进入济南南部山区兴建别墅，数量惊人的“私家花园”形成漫山遍野、全面侵蚀之势，造成地面硬化急剧增加，大面积地下水补给区域遭到破坏，对济南泉群持续涌流构成潜在威胁。在中央环保督察组督办下，济南南部山区曾于2017年起掀起“拆违风暴”，当地管委会通报，自2017年5月至2020年9月，先后拆除各类违建6871处、共423万平方公尺。

不过，据济南市的拆违纪录，拆除的多为平房、厂房和临时搭建的农家乐、养殖房等，只有部分别墅被拆除；4年来，数千栋违建别墅依然“岿然不动”，而个别新的别墅建案仍在大张旗鼓进行。

该报道称，当地民众表示，此前拆除的别墅只是“冰山一角”，大量别墅被网开一面。这数千栋违建别墅大多于中国政府2012年“禁墅令”出炉前后的2003年至2015年建成。当地管委会负责人曾透露，在当地建别墅的“非富即贵”，涉及“社会各界名人、企业家、艺术家等”。

但村民则说，建别墅的“更多的是官员”，包括省市体育、邮政和教育系统官员；而除了“城里人”前往建屋，当地一些村官和村民也群起仿效，挖山砍树兴建别墅形成风气。

据济南媒体昨天称，当地官方高度重视媒体揭露的情况，已召开专案会议并全面展开调查。

据中央社说，中国近年严厉整治违建别墅，包括“秦岭违建别墅案”。主体位于陕西的秦岭山脉自2003年开始大规模违建豪华别墅，并且屡禁不止，中国国家主席习近平先后6次批示怒斥，才彻底整治。事件引发陕西官场震荡，大批高官落马。